La candidatura presidencial de Morena está hoy en juego entre 'Los aliados” de Marcelo y 'Los puros” Sheinbaum

Poco futuro tiene un movimiento como FRENA en su exigencia de que el presidente Andrés Manuel López Obrador renuncie al cargo, porque el proceso democrático de México fue claro y contundente en 2018. López Obrador fue elegido por 30 millones de electores que, aunque muchos de ellos sufragaron en rechazo al PRIAN y otros más pudieran hoy estar arrepentidos de su voto, al obradorismo le queda una base dura y radical que estaría dispuesta a defender la gestión del tabasqueño hasta con hechos violentos. A lo anterior, agregue usted la disparidad de los intereses que conforman FRENA, donde hay católicos conservadores, evangélicos, mujeres antiabortistas y empresarios, estos últimos, saben que no derrumbarán al régimen pero podrán sembrar una semilla contra MORENA, de cara a las elecciones del año próximo. Con pancartas de protesta en inglés, con sus casitas de campaña vacías, FRENA solito se frena.

*Muy difícil la va a tener Mario Delgado si quiere llegar a la dirigencia nacional de MORENA porque en el camino tendrá que superar la ola de recursos económicos y humanos que en su contra están poniendo “los puros” del partido encabezados por Bertha Luján, su marido Arturo Alcalde y Alfonso Ramírez Cuéllar, quienes con el apoyo de Clara Brugada y Cuitláhuac García, están a favor de Porfirio Muñoz Ledo y la senadora Citlali Hernández. Según se desprende de una grabación furtiva hecha en casa de los Alcalde-Luján con Ramirez Cuéllar, al pupilo del canal Marcelo y “los aliados” como Ricardo Monreal, no los dejarán llegar aunque para ello tengan que recurrir a un movimiento que llamaron “de resistencia”. No perdamos de vista el fondo, en este affaire subyace la lucha por candidatura presidencial de 2024: Sheinbaum por los puros y Marcelo por los aliados.

*Muy mal parada ha quedado la promesa del presidente de desterrar la corrupción en México, cuando en su renuncia al Instituto Para Devolver al Pueblo lo Robado, Jaime Cárdenas destapó la cloaca en que está convertida la dependencia. Cárdenas aseguró que en el INDEP se cometen cotidianamente hechos contrarios a la ley como el despido de trabajadores, la cancelación de contratos, la apresurada e ilegal disposición de bienes, el robo de joyas, subastas manipuladas, así como el faltante de 2 mil millones de pesos. Mi lealtad no era ciega, dijo Cárdenas, quien rechazó ser cómplice de la corrupción enquistada en el INDEP y que está personificada en funcionarios que todavía “trabajan” en esa dependencia. Para colmo, en el senado, por 46 votos contra 36 la mayoría morenista rechazó la propuesta de investigar las acusaciones de Cárdenas de que el INDEP es una instancia para rapiñar lo que le han robado al pueblo.

*Como si no le faltaran problemas a Ecatepec, la lideresa de los trabajadores sindicalizados del municipio, María del Carmen Flores Ramírez, amenaza con realizar un paro de labores si no le dan en la próxima firma del convenio colectivo de trabajo 1500 millones de pesos para ¡festejos de los empleados!. Seguramente sus convivios serán con caviar y champán, derroche que no puede permitirse uno de los municipios más abandonados en el Estado de México y con los mayores índices de violencia donde el secuestro por ejemplo, llegó a 32 casos entre el 1 de diciembre de 2018 al 31 de agosto de este 2020, deshonroso primer lugar en la entidad.

POR ENRIQUE MUÑOZ

ENRMUZ@HOTMAIL.COM

@ENRIQUEMUNOZFM

