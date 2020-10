Discurso sobre la obediencia

En su libro Eichmann en Jerusalén: Un estudio acerca de la banalidad del mal, Hannah Arendt escribió sobre el aspecto que más le sorprendió del juicio al hombre responsable directo de la política hitleriana de la Solución Final y que, de hecho, da pie al título de su libro.

“...el juez Raveh, impulsado por la curiosidad o bien por la indignación ante el hecho de que Eichmann se atreviera a invocar a Kant para justificar sus crímenes, decidió interrogar al acusado sobre este punto. Ante la general sorpresa, Eichmann dio una definición aproximadamente correcta del imperativo categórico: ‘Con mis palabras acerca de Kant quise decir que el principio de mi voluntad debe ser tal que pueda devenir el principio de las leyes generales…’. Lo que Eichmann no explicó a sus jueces fue que, en aquel ‘periodo de crímenes legalizados por el Estado’, no se había limitado a prescindir de la fórmula kantiana por haber dejado de ser aplicable, sino que la había modificado…”. Ahora se interpretaba con otro sino: “Compórtate de tal manera que si el Führer te viera aprobara tus actos”.

En esa época, un psicólogo de la Universidad de Yale, Stanley Milgram, quedó prendado del tema de la obediencia. Después de realizar múltiples experimentos en laboratorio con voluntarios, publicó sus conclusiones en un libro titulado Los Peligros de la Obediencia. El Dr. Milgram concluyó: “La férrea autoridad se impuso a los fuertes imperativos morales de los sujetos de lastimar a otros y, con los gritos de las víctimas sonando en los oídos de los sujetos, la autoridad subyugaba con mayor frecuencia. La extrema buena voluntad de los adultos de aceptar casi cualquier requerimiento ordenado por la autoridad constituye el principal descubrimiento del estudio”.

Interesante el estudio, pero un simple repaso por la historia de la humanidad le hubiera permitido al psicólogo llegar a la misma conclusión, sin haber expuesto personas a sus “torturas” de laboratorio. De hecho, existe la idea de que uno de los participantes de esos experimentos se transformó, a la postre, en el famoso Unabomber en Estados Unidos.

Stalin, Mussolini (ups), Mao, Fidel y una interminable lista de gobernantes han usado, y siguen empleando, el terror para imponer sus dictados sobre “la buena voluntad de los adultos”. En los tiempos modernos unos y otros utilizan los mismos métodos para imponer sus voluntades sobre masas de “adultos bien dispuestos” por temor a posibles represalias.

En medio de la crisis política, sanitaria, económica y de seguridad en México, el Presidente recurre a estos métodos para imponer una lealtad absoluta a sus funcionarios de gobierno, bajo el concepto de obediencia ciega. Se le olvida que su gestión termina en cuatro cortos años. No es como Hitler, Mao, Fidel o Stalin, que eran gobernantes vitalicios. El mexicano quiere gobernar como si fuera el dueño absoluto de la vida de todos los ciudadanos durante su sexenio, olvidándose de las “vueltas que da la vida”.

Ante la renuncia de Jaime Cárdenas a seguir dirigiendo el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, el Presidente, al igual que Eichmann, quiso emular a Kant: “Pedimos lealtad a ciegas al proyecto de transformación porque el pueblo nos eligió para eso, para llevar a cabo un proyecto de transformación, para acabar con la corrupción, para acabar con los abusos, para llevar a cabo un gobierno austero, sobrio, para hacer justicia”. Previamente el Presidente había afirmado, ante la renuncia de de Cárdenas, que ocurrió unos día antes en protesta por la falta de apoyo en su lucha contra la corrupción, que la 4T esperaba de él una obediencia total, ciega.

Las acciones de gobernantes autoritarios siempre se justifican en nombre del pueblo. Ese ente abstracto y concreto, a la vez, que puede permitir imposiciones arteras o acciones sublimes. Todo se “decide” en nombre del pueblo.



Hitler y Stalin decían lo mismo, al igual que Fidel y Mao. Y lanzaban grupos sociales (cuando no el ejército y servicios de inteligencia) a hostigar y subordinar a quienes osaran cuestionar sus decisiones.



Jaime Cárdenas, un abogado que siguió fielmente durante años las luchas, marchas y propuestas absurdas del líder fue recriminado por el Presidente: su renuncia fue “por miedo y falta de ganas para combatir la corrupción en ese Instituto... Era lo que tenía que hacer Jaime, pero no le entró. Ayer hablábamos de que para ser servidor en un proceso de transformación se necesitan ganas, convicciones y arrojo y no rendirnos. Ayer dije que el que se aflige se afloja, ni modo que enfrentemos un problema y nos dé depresión, nos inmovilizamos y no hagamos nada”.

Ante la renuncia de Cárdenas, el Presidente demandó “obediencia ciega” a todo su gobierno. Pero el barco presidencial hace agua (literalmente) por todos lados. En un acto de paranoia reminiscente de un gobierno derrotado en sus últimas horas, despidió a toda una lista de altos técnicos-funcionarios de CONAGUA, acusándolos de ser portadores del neoliberalismo corrupto del pasado. Sin embargo, más bien pareció un acto que pretende ocultar que no sabe cómo operar a favor de Estados Unidos en el conflicto de Chihuahua, sin ser descubierto públicamente.

CONAGUA es un excelente ejemplo de porqué hay que cuestionar las decisiones de los gobernantes cuando se tiene la convicción de que están equivocados. Jaime Cárdenas y Carlos Urzúa son ejemplos de servidores públicos que se resistieron a mal gobernar simplemente porque así lo dispuso el líder. Pueden coincidir en la idea seminal del gobierno, pero no comparten la idea de la obediencia ciega.

Esa obediencia ciega enferma al cuerpo político y social, envilece su alma y tuerce hasta la médula los objetivos declarados del gobierno. Esto es lo que está ocurriendo en México hoy. Los ecos de ese juicio en Jerusalén y la evocación perversa del imperativo categórico kantiano retumban fuertemente en los pasillos del Palacio Nacional mexicano. [nota_relacionada id=1258226]

POR RICARDO PASCOE

RICARDOPASCOE@HOTMAIL.COM

@RPASCOEP

hjc / eadp