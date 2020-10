Hoy se cumplen exactamente seis años de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, y aún no se conoce la verdad de lo que pasó aquella noche trágica.

Tampoco es novedad que este caso haya evidenciado – una vez más – las terribles fallas en el sistema de justicia en México.

Hasta julio de este año, 78 de los 142 detenidos por su presunta participación en la desaparición de los 43 estudiantes fueron liberados tras demostrar su inocencia o bien se exhibieron fallas en el debido proceso como tortura, detenciones ilegales y fabricación de pruebas.

La corrupción, la impunidad y la desmemoria de muchos en el poder es lo que ha prevalecido no sólo en la desaparición de los 43 estudiantes normalistas, también ha sucedido con los más de 73 mil 201 personas que están sin localizar desde 1964, de acuerdo a la última cifra proporcionada por el subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, Alejandro Encinas.

Sin embargo, por sexto año, nuevas expectativas surgen sobre el informe que se dará hoy sábado en torno a los avances de las nuevas indagatorias.

Y es que por primera vez en todo este tiempo de investigación, se habla de que podrían girarse órdenes de aprehensión en contra de militares del 27 batallón, por su participación en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, así como de policías ministeriales y federales.

Ese es un dato nuevo y relevante, pues durante todo este tiempo, a pesar de testimonios de los sobrevivientes se evitó tocar o indagar de manera abierta al ejército mexicano por su probable desaparición de los alumnos normalistas.

Lo que se espera, mínimo, es que se den a conocer a nuevas personas involucradas.

Si esto no sucede, o si solamente se rinde un informe más, estaremos en la misma situación de burla, prolongación y agonía.

Familiares de los 43 normalistas me comentaron que esperan que este sábado se dé a conocer información basada en la evidencia y no en suposiciones o politiquerías, ya que si no hay nuevos avances que dar a conocer prefieren que no se precipiten a dar una narrativa que no esté consolidada. Finalmente puede ser contraproducente, ya que con esto se hace más daño a las víctimas.

En resumen, lo que se busca es la verdad y que se haga justicia, que los padres y familiares de los 43 tengan paz y sepan dónde están sus hijos.

La sociedad mexicana entera necesitamos saber la verdad en este y cada uno de los casos de desaparición forzada, tortura, ejecuciones y las violaciones a derechos humanos que se han cometido por décadas, cuyos casos han sido monumento a la injusticia porque no han sido resueltos. [nota_relacionada id=1259717]

