El cochinero que deja El Bronco

El hervidero político en Nuevo León aún no llega a su máxima temperatura y los nombres de aspirantes brotan como hongos. Todos le pegan al gobernador independiente, Jaime Rodríguez, y no les falta motivo. En finanzas, salud y administración, El Bronco deja un cochinero. Las tres fuerzas políticas llevan gallos con espolones afilados. El PAN, a Felipe de Jesús Cantú y al senador Víctor Fuentes; por el PRI, los ediles de Monterrey, Adrián de la Garza, y Cristina Díaz, de Guadalupe, y Morena, con Clara Luz Flores, edil de Escobedo, y Tatiana Clouthier. Por cierto, Alfonso Romo, prefiere la comodidad de avenida de Las Palmas.

PUEBLA: El Congreso local, liderado por Manuel Biestro, desacató una orden de la SCJN para no desaparecer el ayuntamiento de Tehuacán. Nombró un Consejo Municipal, encabezado por el morenista Fernando Sánchez. En noviembre del año pasado, el entonces alcalde de Morena, Felipe Patjane, fue encarcelado por tres delitos. La Corte no se quedará con los brazos cruzados.

MICHOACÁN: Encuestadoras locales meten con calzador, por Morena, al alcalde de Pátzcuaro, Víctor Báez. Con sólo 44.89 por ciento de un sondeo de Demoscopía Digital, muy por abajo del líder de las percepciones de Cristóbal Arias, lo quieren poner como “empate técnico”. De risa loca. Báez está ocupado en no quedarse sin chamba en 2021. Ojalá en su promoción no use recursos públicos. Ni Germán Martínez, senador, ni Raúl Morón, alcalde de Morelia, pintan en la sociedad.

SINALOA: Quien encabeza, por Morena, las encuestas para la gubernatura es el senador morenista Rubén Rocha Moya. Por el momento está inmerso en encontrar acuerdos sobre la Ley de Educación Superior que revisa los objetivos, calidad, becas y la autonomía de cátedra.

SONORA: Ante la cercanía de las elecciones, los morenistas, desesperados por las pifias de sus alcaldes, inventan “noticias” que difunden en portales de periódicos de prestigio clonados, en contra de la gobernadora Claudia Pavlovich. Difundieron que familiares del esposo de Claudia habían comprado una empresa. Fue desmentido por los dueños de la compañía y los directivos del medio, que mostraron la verdadera portada.

GUERRERO: Por la candidatura de Morena a la gubernatura, luchan cuerpo a cuerpo (en público, pues), la alcaldesa de Acapulco, Adela Román, y Amílcar Sandoval, hermano de la secretaria de la Función Pública, Irma Sandoval. Adela le exigió que “sus ediles” frenen “ataques”. La acusan de repartir obras entre sus familiares y pedir moches. Ella reviró y dijo que el síndico Javier Morlett, cercano Amílcar, le exige obras. Ni a cuál irle.

EDOMEX: El líder del Congreso, Maurilio Hernández, de Morena, invitó al gobernador Alfredo Del Mazo a que rinda su Tercer Informe en el recinto legislativo. El secretario de Gobierno, Alejandro Osuna, negocia con los morenistas para no provocar escándalos. Del Mazo dará un mensaje ante un reducido grupo en Casa de Gobierno el martes. No es desaire, es precaución… por el coronavirus.

