Andrés, actúas como los expresidentes

Es la tercera carta pública que le envía Dante Delgado al Presidente. Tercera misiva en que le pide a López Obrador que rectifique y comience a actuar como jefe de Estado.

La titula: “Andrés Manuel, someter la aplicación de la ley a consulta pública es un acto de injusticia, perversión y manipulación”.

Hablemos con la verdad –lo reta el fundador de Movimiento Ciudadano-: no estás interesado en que se juzgue a los expresidentes ni en que el pueblo decida, sabes que no habrá consulta porque no es legal ni ético, lo que estás haciendo es preparar un nuevo distractor, un nuevo linchamiento público, esta vez contra la SCJN

Estás provocando este circo mediático para desgastar un contrapeso –acusa el senador-. Es lo que has hecho durante toda tu presidencia: linchamientos mediáticos contra los que no se subordinan.

Dante le espeta directamente a AMLO: “Lo que realmente pretendes con la consulta es influir en la elección de 2021 y eso es inaceptable. ¿Sabes quién más haría lo que estás haciendo? Cualquiera de los expresidentes a los que antes te enfrentabas y que hoy te niegas a juzgar.

“Andrés, hoy representas el pasado que prometimos acabar”, escribe el senador. Y le acusa:

“Eres plenamente consciente del poder de las palabras y lo aprovechas para condenar a la hoguera a tus adversarios. Has cumplido la amenaza de ‘mandar al diablo a las instituciones’”.

La 4T despreció a Vanessa y favoreció a EU

Efectivamente, el nombre de Vanessa Rubio figuraba en la lista de posibles candidatos para la Presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo.

Varios países la consideraban. Sobre todo, el gobierno de Estados Unidos. Les atraía su trabajo en organismos financieros además de su experiencia latinoamericana a nivel político, junto con la idea de elegir a la primera mujer en la historia con todas las credenciales.

Pero…, pero al gobierno de la 4T no le agradó la idea. Prefirieron apoyar la candidatura del argentino Gustavo Béliz.

“Para nosotros lo importante es que el nuevo director general siga siendo latinoamericano y que nunca el banco se dirija bajo ninguna tentación geopolítica en el continente“, declaró entonces (mediados de agosto) el subsecretario Maximiliano Reyes.

Unos días antes de la votación (12-13 de septiembre), el funcionario mexicano hubo de tragarse sus palabras. [nota_relacionada id=1251644]

México abandonó a Argentina y Mauricio Claver-Cardone, asesor de Donald Trump en asuntos de América Latina, se convirtió en el primer estadounidense en presidir el organismo en sus 60 años de historia.

GEMAS: Obsequio del ex candidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya: “Me alejé de la política porque creí que era correcto darle espacio a quien ganó la elección. Pero la misma razón que me llevó a alejarme ahora me trae de regreso”.

