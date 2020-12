La alianza y la oposición

Las alianzas pueden parecer obvias en un contexto como en el que nos encontramos. El discurso de López Obrador, que divide al país en dos bandos, se ha convertido en una realidad tangible que prácticamente sólo hacía falta formalizar en papel. Pero para llegar a esta realidad han sido fundamentales dos factores. Por un lado, un presidente que ha sabido controlar la discusión pública y, por otro, partidos de oposición que le han servido de tapete.

La alianza PAN-PRI-PRD no es una muestra generosa de sacrificio por un bien común. Es, más bien, el resultado de dos años de política fracasada en la que ninguno de ellos ha sido capaz de construir una agenda de país atractiva. La alianza es la confirmación de que hoy ninguno tiene más que ofrecernos que un mensaje contra el gobierno.

Está bien. Si no hay nada más a qué aspirar, detener a este gobierno tal vez sea suficiente para quienes creen que el país va por el rumbo incorrecto. Pero, ¿qué tal si ni siquiera eso se consigue? Supongamos que la alianza gana y estos tres partidos obtienen mayoría en el Congreso.

El PRI es una presa fácil para Morena. Con los escándalos de corrupción en el gobierno anterior y sus altos funcionarios en el ojo de la FGR y la UIF, los incentivos del PRI están más alineados con el gobierno que con la oposición. El partido no tiene futuro posible si Videgaray, Lozoya y Peña Nieto terminaran en la cárcel. Los priistas lo saben y sus votos en el Congreso son un gran rehén. Ya sea por este o por otros motivos, lo que hemos visto estos dos años no ha sido un PRI que controle los excesos del poder Ejecutivo desde el Congreso sino un partido que juega a conveniencia y que ha servido al presidente cuando éste más lo ha necesitado. De hecho, muchas de las principales iniciativas de Morena no hubieran sido posibles sin votos del PRI: La reciente reforma judicial, la reforma educativa, el nombramiento de los ministros de la Corte, el nombramiento del Fiscal General y las reformas para ampliar facultades de la UIF, por poner algunos ejemplos de trascendencia.

En otro supuesto, si los números en el Congreso quedaran cerrados y el PRI no fuera problema ¿confiaríamos en que diputados del PRD se mantengan firmes antes que ceder ante las presiones de Morena? El PRD es un partido sin base, sin personalidades y sin proyecto que no nada que ofrecer a sus legisladores para permanecer. ¿Está dispuesto el PAN a pedir el voto a favor de candidatos que en cualquier momento se podrían voltear sin el menor criterio de vergüenza?

La alianza no suena tan mal en la boleta. Presenta a los ciudadanos dos opciones que parecen naturales en este momento del país. Lo que no es fácil saber es si realmente los votos de oposición van a convertirse en un Congreso de oposición o si, por el contrario, esta alianza será solo una forma de hacer que Morena mantenga el poder a costa de sus mayores detractores y de partidos que, una vez más, le estarán sirviendo de tapete al presidente.

POR FERNANDA CASO

FERNANDACASO@HOTMAIL.COM

@FER_CASO