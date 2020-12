Después de la salida de Romo: ¿Quién sigue?

“Al fin y al cabo, somos lo que hacemos para cambiar lo que somos”

Eduardo Galeano, escritor y periodista uruguayo.

Es previsible que después de la salida del jefe de la Oficina para la Presidencia del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, en breve se anuncien más cambios en el gabinete. Después de un año tan complicado como el 2020, es necesario un ajuste de tuercas y algunos enroques que ayuden al mandatario a consolidar la Cuarta Transformación.

Por supuesto que la duda más latente e importante es: ¿Quiénes serán los próximos en irse y quienes llegan al relevo?

Uno de los nombres que más se ha mencionado es el del Manuel Bartlett, presidente de la Comisión Federal de Electricidad, ya que no son pocos los escándalos que ha protagonizado él (con sus propiedades), así como su hijo (con millonarios contratos con el IMSS).

Pero no sólo eso, también esta la gestión del funcionario en la CFE que ha provocado encontronazos con algunos gobernadores por sus polémicas decisiones y administración, la ultima con el mandatario de Tabasco, Adán Augusto López, y recientemente Senado pretende que Bartlett comparezca para abordar el tema de la contaminación que genera la Central carboeléctrica en Petacalco, Guerrero, y que afecta la salud de cientos de personas de la zona.

Lo que si es un hecho es que el tabasqueño siempre esta pensando que ajustes hacer para consolidad sus proyectos, los cambios podrían venir de las secretarías que menos resultados han obtenido en estos 24 meses o que mayores dolores de cabeza han provocado.

Sin embargo, también están los inamovibles y por varias razones, aunque una de las más importantes es la siguiente: el presidente valora la lealtad ante cualquier circunstancia y no está dispuesto a sacrificar a sus más cercanos colaboradores, menos ante los chantajes mediáticos.

Por ende, es muy probable que sigan en sus cargos: la implacable Irma Eréndira Sandoval, titular de la Secretaría de la Función Pública; la ecuánime secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero; el super eficiente canciller Marcelo Ebrard; o el precavido secretario de Educación, Esteban Moctezuma.

Es cuestión de días para conocer cual de todos los rumores era el correcto o sí como acostumbra López Obrador nos sorprende como la salida de Alfonso Romo.

Foto Especial: AMLO

Comienza la lucha por las candidaturas en Morena

Un buen general no sólo ve la manera de conseguir la victoria: sabe también cuando ésta es imposible. Eso fue lo que seguramente vio el dirigente nacional del partido, Mario Delgado cuando se vislumbraban algunas alianzas en las entidades, entonces por el bien de Morena y los candidatos, se decidió que rumbo a las 15 elecciones de gubernaturas que estarán en juego en 2021, Morena ira solo en la mayoría de los estados.

Aunque no necesariamente tiene que suceder lo mismo para las elecciones federales en las que se renovará la Cámara de Diputados, por ello mañana lunes comenzarán las mesas de negociación con el Partido del Trabajo y el Verde Ecologista para su posible conformación.

Para este domingo ya se deben haber registrado todas y todos los aspirantes a convertirse en candidatos a las gubernaturas en disputa, y con la finalidad de que los procedimientos internos no deriven en rupturas, los aludidos firmaron en su totalidad un acuerdo en el que se comprometen a respetar los resultados de las encuestas con la que se definirán a las y los abanderados, así como no incurrir en denostación.

Delgado tiene una misión que seguramente también es una recomendación del líder moral del partido, el presidente López Obrador, velar porque a Morena no le sucede lo mismo que al PRD, y que las rivalidades y ambiciones provoquen su decadencia desde adentro, por ello, el dirigente instó a los militantes a “cuidar” al partido.

“Nosotros no nos podemos convertir en los principales enemigos de Morena. Les recordamos que, dentro de los estatutos, en el artículo 3ro establece que nos tenemos que conducir con respeto, con fraternidad, que no debe haber lugar a la denostación entre nosotros porque eso lo aprovechan los adversarios. Y les recordamos también que en Morena no se lucha por puestos, cargos o privilegios., sino por el compromiso de la transformación”, indicó contundente Mario Delgado.

Al definirse las candidaturas por medio de encuestas, es probable que se eliminen algunos de los vicios de la política, por ello es fundamental que durante el proceso no se permita que lleguen a la candidatura los amigos e influyentes, sino quienes de verdad tienen una representación importante de Morena en el estado que pretenden gobernar.

Pero como dice el dicho: el infierno está empedrado de buenas intenciones, lo que se necesitan son acciones por parte de los precandidatos.

Foto Especial: Mario Delgado.

​Sheinbaum y su segundo informe con la CDMX en alerta máxima

El presidente López Obrador se sumó al llamado de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y llamó a la ciudadanía a no salir a las calles de no ser absolutamente necesario, así como a retrasar las reuniones y los regalos navideños hasta que sea posible.

Este es el llamado más urgente que ha hecho el primer mandatario desde el inicio de la pandemia, y es que la realidad ha rebasado a las autoridades capitalinas, para quienes resulta casi imposible poner el semáforo en rojo, no sólo porque la economía se colapsaría, sino porque es posible que la ciudadanía no quiera acatar las medidas que ello implica.

Es ahora más necesario que nunca que los capitalinos entiendan que la emergencia sanitaria es realmente preocupante, porque la curva de hospitalizaciones se encuentra en franco ascenso, acercándose a las cifras que se presentaron durante los meses de mayo y junio del presente año.

En congruencia, Claudia Sheinbaum comenzó su segundo informe de gobierno con un toque de silencio militar, en homenaje a las 18 mil 037 personas que han muerto por COVID-19 en la capital del país hasta el 4 de diciembre.

“Vivimos tiempos difíciles por la pandemia de COVID-19 que ha representado para millones de habitantes mucho dolor por la muy lamentable pérdida de vidas humanas. La pandemia también provocó una crisis económica que ha implicado pérdida de empleos.

“Ha sido un año complejo; sin embargo, como siempre, las y los habitantes de la Ciudad de México han mostrado su temple, gallardía y participación para salir adelante”, abrió Sheinbaum en su discurso.

Para hacer frente a la pandemia, Sheinbaum anunció nuevas medidas, que se dan a dos semanas de la puesta en marcha del proyecto que contempla el uso de códigos QR en lugares públicos para detectar redes de contagio.

Pero para mayor eficacia sería conveniente una mayor coordinación con la estrategia que a su vez esta llevando a cabo el gobierno del Estado de México, con la finalidad de cortar la cadena de contagios por covid-19.

De acuerdo con cifras oficiales, 29% de las hospitalizaciones en todas las instituciones que atienden a pacientes con el virus en la capital mexicana, son habitantes de la entidad que gobierna el priista Alfredo del Mazo.

Una alianza y coordinación entre los gobiernos de Sheinbaum y de Del Mazo es probable, pues desde el inicio de la pandemia han sabido ponerse de acuerdo por el bien de la población, dejando fuera los protagonismos y el golpeteo político.

Miscelánea

1.- La Fiscalía General del Estado de Chihuahua, anunció que se ratificó la solicitud de declaración de procedencia para desaforar al senador morenista Cruz Pérez Cuéllar por ser beneficiario de la “nómina secreta” del exgobernador de Chihuahua César Duarte.

2.- Aunque el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro se quiere adelantar y abrir las escuelas para el 25 de enero, la SEP encabezada por Esteban Moctezuma reconoce que aún no es momento, por ende, ya preparan Aprende en Casa III.

3.- Coinciden empresarios que una eventual prohibición del outsourcing representaría un daño económico irreversible, así como la perdida de inversiones y de fuentes formales de empleo, lo que, si es necesario, es su regulación. En este y otros temas, el presidente debe escuchar todas las voces.

