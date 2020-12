AMLO lo sabe

Seamos claros, Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, sabe perfectamente que las cosas no van bien en el país que le tocó administrar y también sabe que sus decisiones, a veces tomadas de manera visceral, le han provocado un daño enorme a la confianza-país de la que siempre habíamos gozado.

Se dice que López Obrador tiene otros datos y que vive en una realidad alterna. Yo no estaría tan seguro. La inteligencia de un hombre como él, combinada con su obstinación y terquedad me hacen ver que sabe lo que no ha podido lograr, por la pandemia de Covid-19, pero también por la configuración de lo que él mismo llama “4T”.

En la lectura de un texto con motivo de su segundo año de gobierno, López Obrador vuelve a pintar un escenario de un país próspero, en crecimiento, con bajos niveles de inseguridad, en donde se “ha domado al coronavirus” y que él goza de una popularidad superior al 70 por ciento. Nada mas alejado de la realidad.

Ha sido uno de sus “informes” menos atractivos y con menos audiencia desde que tomó la decisión de gobernar con conferencias y lectura de textos.

La crítica ha sido muy dura en las redes sociales y uno de los mensajes que, me pareció, engloba el sentir de la mayoría de la población mexicana es el que escribió en Twitter el periodista Guillermo Ochoa: “¡Lo que diera por vivir en el mismo país que AMLO!” El tweet tiene mas de seis mil “likes”.

José Antonio Crespo, analista político me dijo en entrevista con el Heraldo Televisión que todos los gobernantes del mundo dan a conocer en sus informes lo que ellos consideran hicieron bien, es decir, acciones y cifras que consideran destacables y reconoció que todos los gobiernos hacen algunas cosas buenas, pero que en el caso de López Obrador va a ser muy difícil establecer qué ha sido su responsabilidad y qué no, ya que la pandemia ha traído impactos políticos y sociales en todo el mundo.

Sin embargo, Crespo insistió en lo que sabemos todos, lo hecho en materia económica por el actual presidente es totalmente insuficiente. En cuanto a la inseguridad, nuestro analista confirmó algo que muy pocos reconocen, la inseguridad esta fuera de control y hoy tenemos la misma cantidad de personas asesinadas en dos años de AMLO que en los seis años de Felipe Calderón; 70 mil personas en números redondos.

El peor balance en estos dos años del actual presidente, y él lo sabe, es la polarización social. Nadie recuerda a algún presidente que haya dividido tanto a la sociedad. Su forma de ver la realidad e insistir en ella, aunque sabe que no es verdad, se convertirá en su principal impedimento para hacer prevalecer la ideología de su línea política en las siguientes elecciones.

Corazón que sí siente

Como decía mi abuela, “sigue desgranando la mazorca”. Se va Alfonso Romo del gabinete presidencial. Me dicen que se va harto, hasta el límite. ¿Cuántos más habrá así?