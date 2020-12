Agenda perversa

"Cuando sólo el poder importa, cuando una visión distorsionada quiere ser impuesta y más incomprensiblemente, se asume que no aceptarla es traición u oposición al gobierno en turno, hay algo que va muy mal. La falta de resultados es muy evidente, la soberbia y la confusión también. Por ello, si falta capacidad y no se reconoce, se defrauda a un pueblo que confió en un cambio. Si no es capacidad lo que falta y hay abuso de poder, entonces se es autoritario, la agenda es perversa y también se defrauda."

POR SALVADOR CERÓN

ECONOMISTA

@ACCRESPONSABLE