Pues ni idea que está sucediendo a últimas fechas en el código postal vecino de Puerto Escondido, pero en el #Radar del Hotel Escondido en Punta Pájaros parece todo nuevo y dinámico. Kakurega Omakase es una experiencia única e irrepetible que no se compara ni al famoso e interminable kaiseki que sobreviví en Kioto (incluyendo la pérdida de mi Blackberry) hace tiempo ya.

El menú varía noche con noche, pero la maestría de Keisuke Harada-san está de manifiesto siempre. Una combinación de carpaccio de pez dorado, tataki de rib eye, sashimi de bonito, cocinero, cotorra, huachinango y ostión, tempura de bambú y pargo en miso dulce. Nigiri de sierra, mojarra. O pork belly y chamoy. Ejote con ajonjolí, ohitashi de espinaca y rollo primavera y hasta pasta soba de té verde y tempura de vegetales.

Cobarde bar (o las “garrafas” como cariñosamente ha sido bautizado por los locales) es un must pre o post.

Be warned: es indispensable y obligatorio un repelente de insectos, pero armado con las defensas necesarias nada como degustar un cenizo de Durango de la Maestra Elise Chairez o la raicilla de Jalisco del Maestro Leobardo Guerrero.

Para el más Valiente –como se llama el lugar que ofrece durante su menú matutino- la cata de mezcal con 3 opciones y la cena del chef previa reservación.

Al fondo del camino de terracería, visita obligada merece la Terma El Papelillo que recibe todos los días, de 10:00 am a 07:00 pm para tratamientos con una duración de 60 a 70 minutos y un costo de $ 2,000.00 para tres personas.

Y aquí no aplica la tradicional etiqueta japonesa para onsen tipo Karuizawa y sí se recomienda utilizar traje de baño, y tener un ayuno de al menos una hora.

Escala técnica merece Casa Wabi, de entrada por salida aunque sólo sea para ver mi estructura favorita del mundo mundial internacional de Kengo Kuma “for poultry only”, o el vivero diseñado por Ambrosi | Etchegaray.

Existen otros tour de force arquitectónicos con el diseño de Alberto Kalach como Casitas by the sea, Casa Tiny así como la sensacional y digna de video reggaetonero Casa La Malandra . O Casa Cosmos y Casa Liebre. O Casa Volta y Casa Aamori.

Si all of the above no es pretexto suficiente para distraer tu atención del r&r en Hotel Escondido, su menú perfecto que incluye tlayuda vegetariana, tostadas de camarón, hongos o marlín, tacos y pescadillas así como la balanceada oferta de tratamientos de spa ni cómo ayudarte. La ondita claramente está en el municipio de Manialtepec.

POR RAFAEL MICHA

@RAFAELMICHA