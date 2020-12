Una política de la voluntad, no de la confrontación

Quienes trabajamos en política, debemos tener muy claro que nuestra labor debe ser mejorar la vida de los ciudadanos, y en ningún caso generar división y confrontación.

En Chihuahua capital, la experiencia ha ido en ese sentido, recibimos una administración que tenía deficiencias en ámbitos fundamentales, por ejemplo seguridad, transparencia y finanzas. En estos tres campos, logramos posicionar a nuestra ciudad con los mejores indicadores a nivel nacional.

No obstante, en un perverso afán por ganar capital político, los discursos de división y confrontación proliferan hoy, como el modo de hacer política. Lo cierto, es que esto sólo puede ser un indicador de que un gobierno está fracasando en su más fundamental labor de mejorar la vida de aquellos a quienes representan.

Ese nuevo modelo de impartición de justicia es un riesgo para todas y todos los ciudadanos. Parece que basta con hacer una declaración sin fundamentos ni pruebas, para construir casos jurídicos en contra de quienes representan una amenaza a sus propias aspiraciones y ambiciones políticas.

En días recientes, ha despertado mucha atención el caso que se intenta construir en contra de mi persona. Ante ello me he expresado en diversas ocasiones ante los medios de comunicación y he manifestado reiteradamente que se trata de una campaña de índole política en mi contra, toda vez que el nuestro, es el proyecto político con más fuerza de cara al 2021.

Ahora, es pertinente señalar que existen dos formas de gobernar: Una es la política de la voluntad, que une y coordina los esfuerzos de todos quienes aspiramos a una realidad mejor; es una política de trabajo duro y resultados, que sabe dónde está parada, y a dónde podemos llegar en un período de administración gubernamental.

La otra, es la política de la confrontación, carente de resultados y dirección; que se dedica a señalar a sus enemigos como delincuentes, y a transgredir las instituciones para construir casos en contra de aquellos que les resulten incómodos para su ambición de poder.

Chihuahua capital ha demostrado ser una ciudad con una política de la voluntad; lo que ahí hemos logrado en los últimos 5 años, es un resultado de una clara suma de voluntades; hemos trabajado empresarios, gobierno, sociedad civil organizada y academia, compartiendo la esperanza, y sobre todo el trabajo, por lograr una mejor ciudad. Ahora, de manera inevitable, se fortalece el proyecto por llevar este sueño más allá de la propia capital del Estado.

Esto sin duda resulta incómodo para muchos, y nos hace víctimas de la industria de la difamación tan propia de quienes no saben más que generar confrontación. Sin embargo, la voluntad es fuerte, y la esperanza es firme. Somos muchos los que creemos en la política que sí transforma vidas, que sí genera el Bien común, y no nos vamos a detener.

Maru Campos

Presidenta municipal de Chihuahua

@MaruCampos_G