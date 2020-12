¡Las preguntas sin respuesta!

Hoy en día abunda la incredulidad y el desdén debido a la excesiva manipulación de la información política al interior de las instituciones y a través de los medios de comunicación.

Una pregunta se hace para saber, para investigar; después de hacerla, se espera una respuesta verdadera para satisfacer la duda: esa sería la lógica humana.

Sin embargo, las respuestas falsas cada día crecen más y más, y ahora se suma la posibilidad de simplemente ignorar las preguntas y dirigirlas a distintos objetivos para crear confusión y apatía, sobre todo en asuntos electorales, por ejemplo: rumbo a las elecciones del 2021.

Veamos algunas preguntas que se hacen los ciudadanos en sus hogares, en algún café o en un restaurante o una conferencia o reunión virtual:

a. ¿Es cierto que se andan uniendo el agua y el aceite?

b. ¿Es cierto que se “unirán” el PRI y el PAN?

c. ¿Es cierto que la historia y las historias ya no las toma en cuenta nadie?

d. ¿Es cierto que están enojados los verdaderos priistas y panistas?

e. ¿Es cierto que en San Luis Potosí los priistas votarán por un panista para gobernador del estado?

f. ¿Es cierto que en varios municipios y distritos se repartieron los puestos?

g. ¿Es cierto que unos puestos serán solo para el PRI y otros solo para el PAN?

h. ¿Es cierto que no les importó el trabajo de años de los militantes de esos partidos?

i. ¿Es cierto que la construcción del monstruo Frankenstein, con pedazos del PRI y del PAN, lo hicieron unos señores con dinero sin tomar en cuenta la opinión de nadie?

j. ¿Es cierto que este monstruo está construido con odio y sólo para no pagar impuestos?

k. ¿Es cierto que son señores que han hecho dinero con base en negocios dirigidos con el gobierno y sin pagar impuestos?

Algunas respuestas:

Vaya que ya se pasaron de roscas. Que descaro. Jamás lo imaginé. Así les va a ir. Piensan que estamos tontos. Yo no votaré. Yo no me voy a dejar. Por primera vez tendré que votar por alguien más. ¡Ahora si me fijaré en votar por el mejor! Del color que sea. ¡Ahora con más ganas iré a votar¡ A mi no me verán la cara. Ahora se aguantan, votaré por el que conozco y claro ¡que sea el mejor!

Twitter político:

Felicito al Doctor Alejandro Díaz, compañero egresado de la UAG, quien será el candidato a gobernador por Chihuahua, postulado por el partido político nacional Fuerza por México, y a su presidente, Gerardo Islas Maldonado, así como por grupos nacionales ciudadanos como Ruta 5 y a su dirigente Manuel Espino.

Sin duda el país se está transformando y evolucionando, también en el sector obrero: el líder nacional de la Catem, senador Pedro Haces ¡traza un camino inteligente!

Desde San Luis de la Patria.

ARQ. JUAN CARLOS MACHINENA MORALES

JCMACHINENA@HERALDODEMEXICO.COM.MX

@JCMACHINENA