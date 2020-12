Triste final de año

Al principio de la pandemia comentamos que el presidente Andrés Manuel López Obrador y el subsecretario Hugo López Gatell pasarían a las páginas negras de la historia de México. Uno, por intento de exterminio económico; el otro por pretender extinguir a buena parte de la población con sus engaños y mentiras sobre los efectos del coronavirus.

El primero está provocando, por necedad, ignorancia o mala fe, que cientos de miles de empresarios y millones de personas pierdan su negocio, trabajo y patrimonio; y no obstante que casi a diario les piden a gritos que les aviente algún tipo de ayuda o por lo menos un tanque de oxígeno, sigue con su táctica de que “ni los ve, ni los oye”. A la pandemia del coronavirus le seguirá una depresión económica brutal de la que no vamos a salir en todo el sexenio, según la mayoría de los analistas nacionales e internacionales, incluyendo a los bisoños, señalamos. ¡Y en esas estamos en este final de este año!

Más de 1 millón de empresas de todos los tamaños, principalmente las micros y medianas han cerrado, y las que milagrosamente sobrevivieron se pueden morir con el regreso del semáforo rojo. Y los poquitos empleos que se habían recuperado en los últimos dos meses, pues se van a perder.

Al subsecretario López Gatell se le podría acusar de pretender exterminar a cientos de miles de personas —decíamos en abril pasado—, a quienes desde el principio de la pandemia del COVID–19 las engañó al recomendarles, al igual que su jefe, que siguieran viviendo una vida normal; que no usarán cubrebocas porque no servía para nada; que se reunieran con sus familias y sus cuates; que no dejaran de acudir a las fondas y a los restaurantes a consumir sus sagrados alimentos. No solo eso, también se le podría acusar de habernos engañado con sus estadísticas sobre los contagiados y muertos. (A los especialistas que estimaban 60 mil muertos y cientos de miles de contagiados los calificaba de mentirosos y catastrofistas). Según cifras oficiales y oficiosas, vamos a concluir este año con cerca de 150 mil fallecidos, más del doble del pronóstico de aquellos.

Hoy, tanto López Obrador como López Gatell le ruegan al pueblo sabio que se quede en casa y que usen cubrebocas, luego de que la primera y segunda ola de la pandemia se juntaron y están provocando un “tsunami”.

¡Triste final de año! Y todo parece indicar que el próximo seguiremos igual o peor, en materia económica y de salud. En el primer caso, el pronóstico de los especialistas sobre el crecimiento es mediocre, y en el segundo, a pesar de que el canciller Marcelo Ebrard le dijo al presidente de la República “misión cumplida Jefe” —en referencia a la compra de vacunas contra el COVID-19—la realidad es que para millones de personas sigue siendo una ilusión.

(Por vacaciones a los lectores, esta columna reanudará su publicación el próximo 6 de enero. Felices fiestas).

