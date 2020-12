Lejos de la Conectividad Universal

La semana pasada, se realizó la octava sesión ordinaria del Consejo de Administración de la Empresa Productiva Subsidiaria (EPS) CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos (CFE TEIT). En ella, se presentó su Plan de Negocios, el cual tiene como finalidad instalar Internet en carreteras, plazas públicas, centros de salud, hospitales, escuelas y espacios comunitarios. Con ello se planea cerrar la brecha digital que afecta a la población más vulnerable.

Algunos de los propósitos estratégicos prioritarios de CFE TEIT para el 2025 consisten en habilitar aproximadamente 200 mil puntos de acceso a Internet de forma gratuita, dar atención con servicios de Internet y banda ancha a cerca de 130 mil localidades, y desplegar e iluminar fibra óptica, así como adecuar infraestructura para generar una gran capacidad de transporte de datos en 5 fases que cubrirán todo el territorio nacional.

A pesar de que el plan de negocios aún no es público y de que no se dieron a conocer los objetivos específicos de conectividad (número de personas objetivo a conectar) ni los mecanismos de ejecución, sí se mencionó que, para el desarrollo de este plan, se estima una inversión promedio de 11 mil millones de pesos.

Al respecto, vale la pena recordar que recientemente la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), organismo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), emitió el documento “Connecting Humanity - Assessing investment needs of connecting humanity to the Internet by 2030.

El documento señala la inversión requerida por país para alcanzar la conectividad universal. Considera los costos para el despliegue de infraestructura, tanto móvil como de fibra óptica, además de los costos de operación y mantenimiento de dichas redes.

De acuerdo con el estudio, México se ubica en séptimo lugar de los 25 países con mayores necesidades de inversión, y calcula un monto que asciende a $13.9 mil millones de USD para lograr conectividad para el 100% de la población. Esto ubica al país en niveles cercanos a países de África como Nigeria ($14 mmd) y Etiopía ($12 mmd) y por arriba de Brasil ($11 mmd).

Poniéndolo en perspectiva, el presupuesto para el plan de negocios de CFE TEIT representa 4% de la inversión estimada por ITU.

Si bien no se espera que toda la inversión requerida sea pública, a todas luces es insuficiente, especialmente ahora que aún se desconocen los detalles de la asignación y ejecución del presupuesto. A ese ritmo de inversión (solo el propuesto por CFE TEIT) tardaríamos alrededor de 25 años en lograr los requerimientos financieros para lograr cobertura universal y eso sin tomar en cuenta la depreciación de la infraestructura.

En los últimos meses, se han observado las evidentes desigualdades de acceso a la tecnología y herramientas digitales y sus graves consecuencias. Esta lección nos obliga a maximizar, como sociedad, las inversiones en conectividad destinadas a eliminar la brecha digital. En ello nos jugamos el desarrollo equitativo de México.

Les deseo Felices Fiestas y por favor, quédense en casa!

POR GONZALO ROJÓN

GONZALO.ROJON@THECIU.COM

@GROJONG