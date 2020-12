Ten dignidad, Adal Ramones

De pena ajena el lugar ¡tan desdibujado! que TV Azteca le dio dentro de sus promocionales navideños a Adal Ramones. Tan brevísimo es el instante en el que aparece que hay que agudizar la vista para darse cuenta que es él. No exagero, en dichos spots de Navidad tienen más notoriedad un par de marionetas que el conductor del extinto 'Otro Rollo'. Opino que Adal no debió presentarse en el comercial decembrino de la televisora que aparte de sacar del aire su programa 'Don't, No Lo Hagas' ha sepultado su carrera.

LE CANTARÁN A LA VIRGEN DE GUADALUPE



Me entero que Aracely Arámbula y Pandora aceptaron la invitación que TV Azteca les hizo para participar en 'Las Mañanitas a la Virgen de Guadalupe'. Sí, la escultural artista y la agrupación acudieron el lunes a la grabación de dicho programa especial y le cantaron, cada quien, un tema a la Morenita del Tepeyac.

IMAGEN TELEVISIÓN Y SUS PROMOCIONALES NAVIDEÑOS



Ayer el Canal 3 de televisión abierta grabó sus cortinillas de Navidad y Año Nuevo. Todo el talento de Imagen Televisión, excepto Mónica Noguera que se halla de vacaciones en Puerto Escondido (Oaxaca), participó en la realización del spot que va a empezar a trasmitirse la próxima semana.



ACTUACIONES ESPECIALES

Doña Norma Lazareno y María Prado participarán en los últimos capítulos de 'La Mexicana y El Güero'. Sí, ambas actrices van a realizar una actuación especial en la telenovela protagonizada por Juan Soler e Itati Cantoral.



MI PROPÓSITO 2021

La Sonora Dinamita, María José, Matute y Cañaveral son quienes van a amenizar 'Mi Propósito 2021', el programa con el que Las Estrellas (Canal 2) le dará la bienvenida al Año Nuevo.



NOTICIAS RADIOFÓNICAS

Estupenda fue la entrevista que Sofía García y Alejandro Sánchez le hicieron, el domingo, en su noticiario 'El Heraldo Fin De Semana' (Heraldo Radio | 98.5 FM) al cineasta mexicano Juan Carlos Rulfo.

SERE BREVE

La conductora debe muuuuuuchas cuotas de mantenimiento de su departamento de Acapulco. ¡Morosa!



Por hoy es todo. Nos leemos el viernes venidero.

Postdata. En tus posadas evita el uso de desechables de plástico y unicel.

