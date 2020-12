Mis viajes imaginarios

Justo el día del atentado en Niza y con el anuncio del confinamiento obligatorio en Francia –y aún con las secuelas et al–, nada se me antoja más que viajar a París. En ese código postal, la temporada cultural estaba a todo lo que da, con grandes exposiciones, and then… sh*t happens!

En la Galerie Patrick Seguin, para variar y no perder la costumbre, se exhibe una selección bien curada de mobiliario y arquitectura del siglo XX que incluye piezas de Jean Prouvé, Charlotte Perriand, Pierre Jeanneret, Le Corbusier y Jean Royère, todo en su espacio de la rue des Taillandiers. Por su parte, el artista radicado en Los Ángeles, David Hockney –multipremiado y talentoso; veterano y “consen”– es el protagonista en la Galerie Lelong & Co con su muestra Ma Normandie. Mientras que en Templon, en la rue Grenier Saint-Lazare, Gregory Crewdson muestra su imperdible mise-en-scene, An Eclipse of Moths; y Óscar Murillo, presenta News en la galería David Zwirner en Le Marais. ¿Qué hay en Le Marais, además de Night Shades and Phantoms de Robert Rauschenberg en la Galerie Thaddaeus Ropac o Primordial Beginnings de Robert Smithson en la icónica Marian Goodman?

Escala técnica y desviación obligada hacia Bruselas con mis consentidos –y, también, ganadores del galardón de Grupo Habita | Zona Maco en la pasada edición de la feria– de la galería Xavier Hufkens para apreciar Detail of Love: una selección de dibujos íntimos de la artista Tracey Emin. Me enamoraron desde el año pasado en Art Basel Miami, tanto o más que sus mantas bordadas y sus neones con frases icónicas, como “An Insane Desire for You” (que, además, fue el título de su exhibición más reciente en Ibiza).

Pero creo que no podré ir ni al Museo del Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México, para teletransportarme, desde allí, a finales del siglo XIX con la actual “expo” El París de Modigliani y sus contemporáneos. Lo más recomendable será cancelar mi suscripción a ARTFORUM y evitar así los malos pensamientos.

POR RAFAEL MICHA

@RAFAELMICHA