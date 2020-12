Corre a recargar tu pila emocional, como si fuera la de tu celular

Hace un par de semanas, el martes por la mañana, a medio despertar, busqué el celular. Revisé el chat y gruñí e hice un pequeño, bueno, la verdad, un gran berrinche cuando vi el entrenamiento que mi querido y a veces también odiado coach me mandó.

Eran cambios de velocidad, que odio por el gran esfuerzo que requieren. Especialmente donde vivo, pues hay unas subidas bastante interesantes, a decir de mi coach, de menta… de ma… a decir mío. Quejándome me preparé para ejercitarme. Pero he de confesar que, por más que me cueste animarme y decidirme, y por más que dude si quedarme otro rato en la cama o brincar de una vez por todas para salir a correr, cuando gana la fuerza de voluntad, nunca me arrepiento.

Ayuda mucho la maravillosa vista que tengo donde vivo y lo bien que se siente mi cuerpo con el trabajo. Estaba corriendo con gran ahínco cuando sentí unas terribles náuseas. Supe que se debían al afán con el que embestía sendas subidas y que si quería terminar el entrenamiento tendría que cuidarme.

Recordé entonces las instrucciones del coach, entre minuto y minuto de carrera tomas dos minutos de descanso y haces lo que quieras. Puedes quedarte parada, caminar o hasta sentarte. Mi error estuvo en que caminaba a buen paso entre un esfuerzo y otro. Entre faena y faena no descansaba lo suficiente. Me pareció tan evidente y lógico. Necesitamos verdaderos descansos entre esfuerzos, sobre todo, si son especialmente demandantes.

En esta pandemia también necesitamos nuestros dos minutos de hacer lo que queramos. Estamos todos tan demandados en lo laboral, económico, emocional, familiar... que urge darnos respiros para recargar fuerzas. Minutos en que de verdad nos desconectemos del estrés y del rigor en el que estamos teniendo que vivir.

Date espacios de paz, alegría, entusiasmo, de lo que sea que nutra tu corazón. Así como corres a recargar la pila del celular cuando ves que está por terminarse, corre a recargar tu pila emocional cuando veas que se está bajando.



Yo por eso, fui a Valle de Bravo. Ahí corriendo en la montaña, en medio del bosque, donde la frescura y la energía vuelan libremente y pasan a visitar nuestros corazones, renové energía. Haber ido fue un gran acierto. Al tomar las curvas que anuncian que has llegado, Valle nos recibió con una hermosa puesta de sol que gritaba: ¡Bienvenidos! A disfrutar!

En estos meses yo, que amo vivir intensamente, he tenido la sensación de estar viviendo a medias. No me sienta nada bien esta sensación de que algo falta, de que mucho falta para poder disfrutar al máximo. Así que esa bienvenida que anticipaba un fin de semana de vivir y disfrutar intensamente dibujó en mi rostro una enorme sonrisa y borró esa sensación de cierta ansiedad y tristeza que han sido el telón de fondo constantes últimamente.

El lugar donde nos hospedamos es realmente hermoso, tiene una bella decoración, con gran gusto y algún lindo detalle a donde voltees. Nos dormimos temprano pues al día siguiente correríamos.



El bosque nos recibió cálidamente, salpicando un lindo paisaje aquí, un hermoso árbol milenario acá, una flor delicada más allá, un nube juguetona en lo alto y un aroma a pino omnipresente. Al final decidió, coronar el día con una espectacular vista del lago que me quitó el aliento, humedeció mis emocionados ojos y me hizo agradecer estar viva y la oportunidad de vivir experiencias que realmente recargan mi pila emocional. Date tus dos minutos.



POR LAURA ELENA GERDINGH

*PSICOTERAPEUTA Y CONFERENCISTA

@LGERDINGH