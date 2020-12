Gestiones de altura

Nos hacen saber que el próximo año podría iniciar con buenas noticias para la industria de la aeronaútica comercial. Resulta que por los buenos oficios de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, los trabajadores de la extinta Mexicana de Aviación, ven cada vez más cerca que esta empresa retome el vuelo de la mano del gobierno de la 4T.

Pavlovich pide mano

Petición directa hizo la gobernadora de Sonora al presidente López Obrador, durante la gira que realiza el titular del Ejecutivo federal por la entidad desde ayer. Su solicitud fue que se considere al estado como prioridad en la distribución y aplicación de la vacuna contra el COVID-19, debido al alto índice de personas con padecimientos crónicos.

Se rompió la racha

Al dirigente de Morena, Mario Delgado, se le rompió la racha de dar a conocer diario una candidata o candidato a gobernador. Ayer tocaba Sinaloa, pero el nombramiento se pospuso. Se especuló que el presidente López Obrador habría ofrecido la SEP a Rubén Rocha, quien busca la candidatura al estado, versión que se cayó. Lo cierto es que algo se atoró.

¡Pero qué necesidad!

Tremenda confusión generó lo resuelto por el TEPJF sobre el acuerdo del INE, de Lorenzo Córdova, para la paridad de género en las candidaturas a gobernador. Nadie explica si el fallo de los magistrados obliga o no a los partidos a postular a 7 mujeres para las 15 gubernaturas en juego en 2021. Sean peras o manzanas, les tronó una grilla innecesaria.

Ex delegada en la mira

Nos cuentan que la Contraloría de la alcaldía de Álvaro Obregón indaga a la ex delegada María Antonieta Torres Hidalgo. De hecho, el lunes pasado le enviaron un citatorio para que responda por presuntos actos de corrupción. El caso, nos cuentan podría llegar hasta Leonel Luna, ex líder de la Asamblea Legislativa de la CDMX, quien apadrinó a la ex funcionaria.

