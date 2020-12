Ruta2021 Morena, el ganón

El Instituto Nacional Electoral tiene un pendiente por resolver un espinoso asunto que no será fácil. Pero, sobretodo, no es proporcional a la voluntad de los votantes. Los números no mienten: el 53 por ciento de los electores decidió que Andrés Manuel López Obrador fuera el Presidente de México.

Esos mismos electores dieron el 36 por ciento de los votos a Morena. Sumando fuerzas con sus aliados PT y PES lograron el 43 por ciento de los votos. El problema fue la interpretación de las reglas para calcular los diputados plurinominales que les dio el 67 por ciento de las 500 curules. Nunca nadie -ni en tiempos del PRI- había logrado una sobre representación de esa magnitud.

Por supuesto, eso no es culpa de Morena. Fue el INE quien interpretó las reglas y asignó esa cantidad desproporcionada de diputados que viola ampliamente la voluntad de los votantes.

Claro, Morena, PT y PES pretenden que ese criterio se mantenga para conservar su aplanadora en San Lázaro. Argumentan que no les pueden aplicar esas reglas de partidos porque ellos contendieron en coalición. Es un razonamiento endeble si consideramos otras reglas. Por ejemplo, los partidos políticos tienen prohibido comprar publicidad en radio y televisión. Las coaliciones también. Los partidos políticos están obligados a la rendición de cuentas en sus gastos de campaña. Las coaliciones también. La Constitución marca un límite de 8 por ciento de sobre representación a los partidos políticos. Si en una coalición se suman 4 partidos, ¡esa sobre representación llegaría al 32 por ciento!

Es decir, si las reglas son parejas para todos los partidos y coaliciones, ¿por qué habrían de ser distintas para la asignación de diputados plurinominales?

El número actual de diputados que tienen Morena y sus aliados distorsiona de manera escandalosa la voluntad de los electores. En realidad, Morena debe ser minoría en la Cámara de Diputados porque obtuvo el 36 por ciento de los votos, pero tiene el 67 por ciento de las curules.

El INE tendrá que tejer muy fino para conseguir que todos los partidos, particularmente Morena, acepten ceñirse a lo que manda la Constitución. A ver.

BON APPÉTIT

Le dejo una pregunta para que me conteste a través de mis redes sociales, me encuentra en todas ellas como @Cachoperiodista. ¿A quién asignaría usted el calificativo de negligente criminal en este 2020?

Lo invito a ver RUTA2021 el próximo domingo. En el peor momento de la pandemia, hablaremos de cómo influirá el coronavirus en la próxima elección. Se transmite a las 9 de la mañana y 10:30 de la noche, por El Heraldo Tv, y a las 8:30 de la noche por El Heraldo Radio.

Por ALEJANDRO CACHO

CACHOPERIODISTA@GMAIL.COM

@CACHOPERIODISTA