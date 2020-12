Competencia y confiabilidad

Para cumplir con una misión se necesita, además de un liderazgo efectivo y ético, de un equipo que cumpla con las competencias pero también que sea confiable. Participar en un equipo de gobierno requiere de un perfil que combine la experiencia y el conocimiento para dar resultados, pero también confiabilidad por sus principios y fidelidad a la verdad y así comprometerse por verdaderos principios y con virtud personal a una causa. Por eso, cuando falta alguna el resultado no puede ser positivo. El compromiso con los personajes o los intereses, no suplen la falta de competencia y cuando se da margen a la justificación y la disculpa no puede ser confiable. ¡A examen el equipo de gobierno!”.

SALVADOR CERÓN

ECONOMISTA

@ACCRESPONSABLE