Se acabó la luna de miel

Joe Biden fue reconocido oficialmente como el ganador de las elecciones en Estados Unidos, con ello inicia una nueva era en las relaciones de ese país con México, cuyos antecedentes hacen pensar que no serán nada fáciles, y el papel más complicado, en esta nueva vecindad, la tendrá el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Y como en la política la forma es fondo, desde que el demócrata se perfilaba como ganador, nuestro Presidente le escatimó el reconocimiento (que finalmente le dio ayer), lo que tendrá repercusiones. Superado de momento el escollo, para nadie es un secreto que los gringos no tienen amigos. Lo que buscan son socios, y, si México se coloca en esa categoría, lo más seguro es que tengamos un borrón y cuenta nueva, por así convenir a sus intereses, no a los nuestros. Así funciona esto de las relaciones bilaterales. La única diferencia ahora es que a la 4T no le será fácil tener como socio al Tío Sam, con una nueva política bilateral.

No será lo mismo haber negociado de una forma el tratado comercial con Donald Trump que ponerlo en práctica ahora con Biden y los demócratas, porque siempre se opusieron a varias cláusulas del T-MEC en materia laboral.

Por esa razón, el gobierno de AMLO tendrá que enfocar sus esfuerzos para evitar más sobresaltos con el mandamás del vecino del norte. Podría pensarse, incluso, que no reconocer la victoria de Biden fue sólo para ganar tiempo. Mientras las autoridades de EU validaban las elecciones, en México la 4T echaba a andar toda la maquinaria para sacar un paquete de reformas laborales.

La propuesta para incrementar en 15% el salario mínimo, la reforma contra el outsourcing, la regulación del trabajo a distancia y la implementación de la democracia sindical responden, sí, al proyecto de López Obrador, pero principalmente a las exigencias plasmadas en el T-MEC.

En ese contexto, la 4T buscó acelerar los procesos y cerrar pendientes, con el fin de aprovechar las facilidades que Trump dio a México con tal de cerrar las negociaciones del tratado tripartita. Una de los acuerdos en lo oscurito fue impulsar la “democracia sindical” y validar contratos colectivos de trabajo en México con las industrias que consideran una competencia desleal a sus pares estadounidenses. La idea era demostrar que de este lado trabajan en igualdad de circunstancias, porque no hay una competencia desleal, tampoco mano de obra más barata, ni malas condiciones de trabajo. Taparle al ojo al macho fue lo que buscaron Trump y la 4T, aunque los resultados todavía están por verse. Sea como fuere, se acabó esta relación de complicidades. La luna de miel que pudo existir entre Trump y AMLO ya es cosa del pasado.

Además de Esteban Moctezuma, suenan Juan Ramón de la Fuente y Lázaro Cárdenas Batel como posibles candidatos a ocupar la embajada de México en Washington.

Y como dice el filósofo… Nomeacuerdo: “Lo único molesto del matrimonio son esos primeros 50 años que le siguen a la luna de miel”.

POR ALFREDO GONZÁLEZ

ALFREDO.GONZALEZ@ELHERALDODEMEXICO.COM

@ALFREDOLEZ