La ley en contra de Banxico, una más de la 4T

La semana pasada, en el Senado de la República se aprobó un proyecto de ley que pretende reformar la Ley del Banco de México, que en teoría busca fortalecer la economía de los connacionales que reciben remesas en efectivo.

Sin embargo, a pesar de las explicaciones del por qué esta reforma sería oportuna es importante revisar a fondo ciertos aspectos que se deben poner en perspectiva como por ejemplo ¿Cuál sería el beneficio real para los mexicanos?

El Gobernador del Banco de México en una reunión con la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aclaró que las remesas que se envían en dólares en efectivo únicamente equivalen al 1%, siendo el resto a través de transferencias electrónicas. Pero además, esto implica un riesgo importante para la banca mexicana pues hay un peligro ya que pretende incorporar a las reservas internacionales dinero extranjero que las instituciones financieras no podrán distribuir.

Esta iniciativa no solamente ha encendido alertas de Banxico sino también de la Unidad de Inteligencia Financiera quien alertó que se debe de enfrentar el problema sin generar riesgos de lavado de dinero. Esto debido a que si bien la iniciativa pretende ayudar a una parte, también se puede prestar para que ese flujo de dinero provenga de actividades ilícitas y esto representaría un peligro para el sector financiero nacional al momento de interactuar con el sistema financiero internacional.

No es la primera vez que vemos a los legisladores de morena aprobar reformas en fast track, esperando que no haya respuesta, lo cual no debe dejar de preocuparnos ante la inminente debilitación de las instituciones en nuestro país. Según datos de Banxico de enero a septiembre de este año de los más de 4 mil 700 millones de dólares captados en efectivo, los bancos mexicanos colocaron un 16% con sus clientes y usuarios, mientras que el 82% se repatriaron a través de convenios con el exterior. A todo lo anterior hay que sumarle lo que Moody´s ha señalado en un comunicado en el cual deja muy claro que se socavaría la piedra angular de la estabilidad macroeconómica, es decir, una vez más nos veríamos afectados en la calificación como país para invertir.

POR MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO

SECRETARIA DE ASUNTOS INTERNACIONALES DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL

DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL