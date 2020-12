¿No que estaba domada la pandemia?

Ocho meses después de la declaratoria de emergencia sanitaria nacional por COVID-19, ayer llegamos, en Ciudad de México al peor de todos los días de hospitalizaciones.

Así es. Aunque nuestras autoridades aseguraron, en un principio, que el bicho terminaría de propagarse antes de mayo, la realidad está colapsando ahora al sistema de salubridad. Este lunes tuvimos 4 mil 598 hospitalizaciones, superando el pico máximo de personas internadas que se había registrado el 22 de mayo con 4 mil 553 casos.

¿No que se había aplanado la curva de contagios? ¿No que se había domado la pandemia? Esa es la respuesta que deben dar las autoridades. En una revisión hecha por esta columna al discurso del presidente López Obrador, encontramos la primera vez que el mandatario dijo tener el control. Ocurrió el 26 de abril en un video en redes sociales: “Vamos bien, se ha podido domar la epidemia. En vez de que se disparara, aquí el crecimiento ha sido horizontal”.

No se cansó de decirlo todos los días en las conferencias mañaneras. Aseguraba que Hugo López-Gatell había aplanado la curva, que íbamos bien y que la pandemia estaba domada y que todo lo que se dijera al revés era desde los defensores del neoliberalismo.

Lo dijo el Presidente a pesar de que los números del gobierno federal, de casos y contagios de COVID-19, decían lo contrario. La Secretaría de Salud revela que el 26 de abril iban 46 fallecidos por día y mil 341 defunciones desde el arranque de la declaratoria. Pero, entonces, ¿Qué pasó con el discurso? ¿en qué momento se acabó lo del bicho domado? Fue en julio. Los casos de personas contagiadas y defunciones aplastaron la tesis de López-Gatell, quien informa al Presidente y en ese tema es el responsable de sus palabras.

Aquí viene el punto de quiebre. Este momento será histórico para el país, por la pandemia, por las palabras, por la situación que ahora nos tiene en el peor momento de la emergencia. Ocurrió en la mañanera del 15 de julio cuando ese día se registraron 579 fallecidos y 36 mil 906 defunciones totales. ¿Así se aplanó la curva? ¿Así se domó la pandemia? El trabajo de Gatell ha metido en problemas al sexenio.

Justo el 15 de julio, cuando AMLO por primera vez aceptó que no estaba domada la pandemia, lo hizo así: “Ahí, lo que sucedió, es que había una discusión de la pandemia y hubo una especie de rebrote y volvió a incrementarse el número de afectados. Eso lo tenemos que cuidar. De los 32 estados, en nueve tenemos incrementos en el número o el porcentaje de infectados, en 23 estados la pandemia va a la baja”.

Hoy estamos peor que nunca. Nos dicen que nos cuidemos, pero tenemos a un subsecretario al que le jalan las orejas desde la OMS porque no ha hecho buen trabajo para guiarnos a todos en la peor crisis sanitaria de los últimos 80 años. Acaba de decretar, sin documentación de por medio, que el semáforo epidemiológico ya no existe. No muestra evidencia científica, pero en los corredores de los comercios formales e informales se sabe que las luces del semáforo se apagaron por falta de apoyos económicos.

López Gatell debe a la opinión pública las siguientes preguntas: ¿Dónde y por qué perdió el control de la pandemia?. Ahí es cómo va a pasar a la historia. Al momento de cerrar esta columna iban 114 mil 298 fallecidos, cuando en abril, al momento de decir, por primera vez, que estaba domada la pandemia iban 341 muertes. ¿Qué pasó? Necesitamos saberlo.

Uppercut: Con el anuncio de Martha Bárcenas de su renuncia a la embajada de México en EU, empezaron las especulaciones sobre su relevo. Trasciende el nombre de Esteban Moctezuma.

