La deuda que heredamos

Las finanzas públicas son un reflejo de la actividad gubernamental en su conjunto. Como sucede a nivel federal, el Poder Ejecutivo dirige y toma decisiones en esta materia. Como parte del nuevo gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador estableció un compromiso con la población para evitar el endeudamiento y el aumento de nuevos impuestos durante los primeros tres años de su administración. A pesar de la crisis sanitaria, y de sus efectos económicos, las finanzas públicas federales están sanas, en opinión del Banco de México, que goza de autonomía. Lamentablemente, a nivel local, las cosas son muy diferentes.

En el caso de Zacatecas, el endeudamiento ha sido un tema preocupante, pues ocupa el séptimo lugar de endeudamiento per cápita de las 32 entidades federativas, lo que no corresponde ni con su población, que representa sólo 1.38% del país, ni con su aportación al Producto Interno Bruto nacional, que es de 0.9%. No obstante, hay quienes, escamoteando razones económicas, minimizan esta cuestión afirmando que la deuda puede ser benéfica en ciertos casos. Omitenque no es como esto se está viviendo en Zacatecas, donde no se ha reflejado en inversión pública productiva y, peor aún, no se explica el acelerado crecimiento de la deuda mas que por motivos políticos vinculados a la corrupción.

Considerando que los ingresos más importantes del estado corresponden a las participaciones federales, y que de los 8 mil 586 millones de pesos de su deuda pública, 7 mil 483 millones estaban garantizados por las mismas, el aumento del endeudamiento estatal debería coincidir con las caídas en el PIB, que de 1993 a 2019 han consistido en tres etapas de crecimiento negativo en 1995, 2001 y 2018, y una de desaceleración en 2013, sin embargo, de acuerdo con datos de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis de la Cámara de Diputados, la tasa de crecimiento del financiamiento público en Zacatecas se incrementó de 100% al 1181.21% a marzo de 2019.

Es decir, el endeudamiento es fruto de una decisión política y no estrictamente económica, pues los datos demuestran que no coinciden con la contracción ni con la desaceleración, o se limitan a éstos; ha sido una constante en los últimos dos gobiernos priistas, lo que significa que el endeudamiento será pagado con dinero futuro, por lo que las y los zacatecanos contarán con menos recursos públicos para sus necesidades. Para decirlo claramente: hipotecaron nuestro futuro.

Si comparamos nuestra deuda per cápita con Jalisco, que aporta 7.1% al PIB nacional (casi 700% más que Zacatecas), nos encontramos con una asimetría difícil de comprender, y es que debemos más del doble que los jaliscienses. Es por ello que la política fiscal del estado debe transformarse con medidas de disciplina financiera que obliguen a las autoridades a rendir cuentas y transparentar el gasto.

