Héroes de blanco recibirán la Belisario Domínguez

Considerada como la máxima condecoración que el Senado de la República otorga a los ciudadanos más eminentes, en el dictamen aprobado con 101 votos a favor y ninguno en contra se argumenta que “la entrega de la medalla Belisario Domínguez es un merecido y justo homenaje a médicos, enfermeras, camilleros y en general al personal médico.

Esos “héroes de blanco que se han distinguido en esta pandemia por sus espíritu de servicio y una fe inquebrantable de apoyo al prójimo, al estar en la primera línea en atención de quienes se han contagiado del virus”.

Será la primera vez en la historia de la medalla Belisario Domínguez que se entrega a un grupo o sector de la población como un merecido homenaje a su valor y solidaridad con el pueblo de México.

El nombre de esta distinción honra la memoria de Belisario Domínguez, senador por el estado de Chiapas que, por su oposición a la dictadura de Victoriano Huerta, y sus abiertas críticas a la tribuna del Senado, fue asesinado el 7 de octubre de 1913.

Desde su primera edición, la presea ha sido otorgada a 69 mexicanos, ocho de ellos de manera póstuma. Se crea para premiar a los hombres y mujeres mexicanos que se hayan distinguido por su ciencia o su virtud en grado eminente, como servidores de nuestra Patria y de la Humanidad.

Las candidaturas para el otorgamiento de la medalla pueden ser realizadas por cualquier ciudadano o Institución y son dirigidas al Senado de la República. En 2019, la recibió Rosario Ibarra de Piedra; en 2018, Carlos Payán Velver; en 2017, la Doctora Julia Caravias Lillo; en 2016; Gonzalo Miguel Rivas Cámara; en 2015; Alberto Ballères González, en 2014, Eraclio Zepeda Ramos; en 2013 Manuel Gómez Morín; en 2012; Ernesto de la Peña; por mencionar algunos de los galardonados.

Entre tanto, la Ciudad de México se prepara con refuerzos médicos foráneos y más camas ante la saturación de hospitales, ya que 74 por ciento de las camas disponibles están ocupadas, y para camas de intubación el 62%, y es necesario prepararse para aumentar la capacidad hospitalaria y el número de médicos para atender la emergencia causada por el aumento de casos de Covid.

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum ha informado que el gobierno de la Ciudad trabaja con el Insabi, IMSS, ISSSTE, Sedena y Semar para ampliar la capacidad hospitalaria en la ciudad especificando que la capital se encuentra en emergencia por Covid-19. Ni en semáforo amarillo, ni el rojo, sino en EMERGENCIA, lo que está ocurriendo es grave, urgente y apremiante han referido autoridades.

No olvidemos acatar las 5 reglas para bajar el número de contagios: Quédate en casa, si no tienes que salir no salgas. Si es indispensable que salgas usa cubrebocas y mantén sana distancia SIEMPRE; No fiesta ni posadas, ni reuniones con amigos y familiares; las compras las deberá realizar sólo una persona del hogar; y si eres positivo a Covid aíslate 15 días y llama a Locatel (5556581111) para seguimiento médico.

Por primera vez en la historia, no habrá ceremonia solemne para la entrega de la medalla Belisario Domínguez en manos del Presidente de la República. Se entregará en febrero de 2021, mes en que el Senado decidirá quién recibirá la distinción en nombre de todo el personal del sector salud.

Senadores del PRI y de Morena ha pedido que al elegir al representante que reciba la presea, no se entregue a ningún trabajador administrativo.

Los médicos son un ejército que ha dado la batalla en primera línea considerando a la salud como meta, y el honor como guía.

Honor a quien honor merece… nuestros médicos merecen el máximo respeto de la nación.

POR CÉSAR CRAVIOTO ROMERO

COMISIONADO PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO