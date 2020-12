Dos años en pro de la seguridad

Este fin de semana se cumplen dos años de actividades legislativas, y llama la atención lo hecho por la presidenta de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados, Juanita Guerra Mena, que ha suscrito más de 60 iniciativas, de las cuales 18 han sido ya aprobadas por el Pleno de la Cámara de Diputados, sin embargo, destacan 4 en particular que impactan directamente en la Seguridad Pública en el país.

Primero hablamos de la Ley Antijammer, una ley que vitoreó mucho la Asociación Nacional de Empresas de Rastreo y Protección Vehicular (ANERPV), que preside Víctor Manuel Presichi, pues prohíbe la fabricación, comercialización o uso de artefactos inhibidores de señal que son utilizados por la delincuencia para cometer diversos ilícitos.

La segunda va más enfocada a la seguridad en los puertos del país, como la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos y de la Ley de Puertos, misma que está por aprobarse y en la cual prácticamente recae en la SEMAR, de Rafael Ojeda Durán, todo lo que tenga que ver con la seguridad de estos puntos estratégicos para la comercialización.

Pendiente está también la Iniciativa de reforma al artículo 533 de la Ley de Vías Generales de Comunicación, que busca erradicar el bloqueo de casetas y el llamado “boteo”, que se sabe es una práctica orquestada por bandas delincuenciales para recaudar de esa forma para fines delictivos, la cual es una prioridad para Guerra Mena.

Además, la legisladora ha alzado la voz en promoción de recursos para los cuerpos de seguridad en ayuntamientos, donde pide que el 50% del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales (Fortamun) sea para robustecer la seguridad.

Así, el trabajo de la diputada por Morena es de los que agradece, tanto la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), de Rosa Icela Rodríguez, así como la Fiscalía General de la República (FGR), de Alejandro Gertz Manero, por dotarles de herramientas legislativas para bajar los índices delictivos, sobre todo, en carreteras federales.

En Jalisco resonó con fuerza la voz del exdelegado federal en el estado, Carlos Lomelí Bolaños, quien no dudó en remarcar que los listados del Sistema de Información sobre Víctimas de Desaparición a nivel local son menores en comparación con los del Registro Nacional elaborado por la Secretaría de Gobernación, que lleva Olga Sánchez Cordero. El primero ha dado cuenta de 9 mil 888, mientras el segundo lo hizo con 11 mil 269 casos.

Ante ello, el también empresario y aspirante a una candidatura manifestó que esas “cortinas de humo” no son suficientes para tapar la realidad de los habitantes, quienes, en su opinión, no pueden ser engañados mientras no tienen noticias de sus seres queridos, o en su caso, se encuentran en situaciones difíciles frente a la pandemia.

