El juego de las escondidas…

Al inicio nadie quería jugar, ni el presidente López Obrador… Por lo que, junto a la fiscalía, decide contar en voz alta con algo de lentitud…

¿El motivo? Esperar los tiempos electorales para que el juego sea más divertido, y compense la credibilidad que día con día pierde desde su púlpito mañanero.

El premio del juego para él son las elecciones de 2021: 15 gobernadores, 500 diputados federales y otros 21 mil cargos de elección popular… Las más grandes en la historia política del país.

En julio se intensifica el juego y cae el primer jugador (que no quería jugar). Emilio L, de Lozaya, es atrapado y va a cantar… Ahora él ya decidió ser parte del juego… Cantará y es hora de esconderse…

Director de Pemex durante el sexenio del mexiquense EPN y de Asuntos Internacionales en la campaña del mismo. Y en este juego ha ido delatando ya, a muchos implicados de las administraciones de Enrique Peña Nieto (2012-2018) y Felipe Calderón Hinojosa del PAN (2006-2012). Ningún nombre nuevo en materia de corrupcion…

La realidad es que Emilio Lozoya, recibió al menos 10 millones de dólares de la constructora Odebrecht, para la campaña presidencial de Peña Nieto el año 2012 a cambio de entregar sustanciosos contratos de Petróleos Mexicanos (Pemex) empresa de la que él era director.

La parte más interesante respecto a la millonaria cifra de dinero, según la Fiscalía, es que fue utilizado para sobornar a legisladores y de esa manera asegurar la aprobación de la Reforma Energética, en 2013, para luego favorecer a la brasileña Odebrecht con contratos en Hidalgo, Veracruz y Tamaulipas.

Y entre los nombres de los que luego jugarían este juego de escondidas estarían Manlio Fabio Beltrones, Emilio Gamboa y Lavalle Maury, este último sabe esconderse muy bien, nos lo ha dejado claro los últimos meses.

Y no olvidemos la gran operación Safiro (así con S) 250 millones de pesos por Estado para campañas y “gastos varios” con César Duarte, Jorge Herrera, Claudia Pavlovich, etc. Recursos manipulados de seis estados (Chihuahua, Sonora, Colima, Durango, Estado de México y Morelos) y una ex delegación (Milpa Alta) en la Ciudad de México.

Y como parte de esta trama habrían sido creadas 12 empresas fantasmas que, en su momento, estuvieron presuntamente blindadas por el propio Sistema de Administración Tributaria (SAT).



¡Este juego nos ha dejado claro que no existen realmente los testigos protegidos...! Chayito Robles va a dejar de quejarse y comenzará a hablar, como ya lo están haciendo dos de los tres Emilios (Lozoya y Zebadúa) está pendiente Gamboa… Y los que faltan por hallar.

Seguirán hablando los ya encontrados en este juego… Priístas, panistas y derivados… Por cierto, premio especial a quien encuentre a Manlio Fabio Beltrones, quien rumoran estaría refugiado y escondido en Cuba, temeroso de su futuro legal.



Y esta vez, en este juego de escondidas, no valdrá el clásico: uno, dos, tres por mí y por todos mis amigos… Perdón ¿cuáles amigos? Mis cómplices…



POR WALTER OLIVERA VALLADARES

COMUNICADOR.

@WALTEROLIVERAV