Covid en Chiapas

La pandemia del Covid cumple ya nueve meses de haber llegado a México y, lamentablemente, ha afectado a más de un millón de personas en todo el país y cobrado más de cien mil vidas. En ese sentido, el gobierno federal y, en particular, el Consejo General de Salubridad tomaron decisiones para hacer frente al problema sanitario.



Los gobiernos de los estados también asumieron una gran responsabilidad, y en este caso el de Chiapas ha dado ejemplo en la conducción de los programas de contención de la pandemia. De inmediato y, en primer lugar, se procedió a la habilitación de 16 clínicas especializadas en Covid-19, ubicadas estratégicamente en 11 municipios para atender a la población de la entidad.

Adicionalmente, se estableció un centro para mujeres embarazadas y menores que presenten la enfermedad, lo cual significó una inversión de casi 100 millones de pesos.



Otro elemento fundamental fue la instalación de 12 centros de atención telefónica con más de 40 líneas para responder a la ciudadanía, además de que se determinó operar un centro para monitoreo de visitas que arriban a Chiapas vía aérea.



Sin embargo, las acciones gubernamentales se hubieran quedado cortas si no se contaba con la participación responsable de la población. Por eso, ha sido esencial el programa “Me protejo y protejo a los demás, uso el cubrebocas”.



Todo ello, se ha traducido en resultados positivos, aunque siempre será lamentable el fallecimiento de cualquier persona. El 23 de noviembre, Chiapas logró ser la segunda entidad en alcanzar el semáforo verde, que si bien no significa la ausencia absoluta del problema si permite restablecer las actividades sociales y económicas con cierta normalidad.



A lo largo de la pandemia en Chiapas, la disponibilidad de camas fue de 97%, lo que nos ubicó en el primer lugar a nivel nacional. De igual forma, hay más datos que muestran el acierto que ha habido en el manejo de la pandemia, ya que 9 de cada 10 personas afectadas por Covid-19 se recuperan.

También conviene tomar en cuenta otros factores sociales que han favorecido que los chiapanecos vayan sorteando exitosamente el problema. La ubicación de gran parte de la población en pequeñas comunidades y el hecho de que solo 8 de cada 100 personas son adultos mayores han actuado de manera positiva para evitar que aumenten los contagios.



Por todo lo anterior, Chiapas se encuentra en el último sitio de las entidades con casos confirmados por cada 100 mil habitantes, su nivel de mortalidad es el más bajo en el país, así como presenta uno de los dos estados con menor positividad.



Esos datos muestran que en Chiapas ha habido una adecuada atención del gobierno estatal y una extraordinaria respuesta ciudadana para enfrentar, de la mejor forma posible, una de las peores pandemias de las que se tenga registro en México y en el mundo.

Las y los chiapanecos conforman un gran pueblo que camina con un gran gobernante. Por eso, Rutilio Escandón goza del aprecio y el amplio reconocimiento social, así como del gobierno de México.



Ahora que se habla de un repunte de contagios en diversos países y en nuestro territorio es necesario mantener y fortalecer la política sanitaria y continuar con el esfuerzo ciudadano para evitar que haya más enfermos y fallecimientos.

POR EDUARDO RAMÍREZ

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL SENADO

@RAMIREZLALO_