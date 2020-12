50+1: ejemplo de unidad más allá de la diferencia

Dentro de lo positivo que podemos contar en este 2020, se encuentra sin duda la gran difusión que existió en torno a un tema fundamental: la lucha en contra de la violencia hacia las mujeres. Como nunca, han quedado expuestos los diversos modos en los que somos violentadas en todos los ámbitos de la vida pública.

Esta lucha, se ha manifestado de diversos modos, y ha enarbolado diferentes causas y distintas ideologías políticas y morales. Entre mujeres podemos encontrar diferencias en modos de pensar, en creencias personales e incluso en posturas éticas; sin embargo, más allá de toda ocasión de conflicto, siempre está la unidad en torno a la lucha en contra de la misoginia y toda la violencia que de esta se desprende.

No importa el grupo del cual se es militante, todas las mujeres estamos de acuerdo en una cuestión fundamental: debemos luchar en contra de una cultura que nos ha violentado de forma histórica; una cultura en la que es común encontrarse con mentalidades retrógradas que buscan poner un pie a los proyectos personales de crecimiento de las mujeres. Y sobre todo, debemos luchar contra una cultura en la que los casos de violencia hacia mujeres se han convertido en noticia cotidiana.

Por ello, agrupaciones como 50+1, de la cual formo parte, representan esta unidad más allá de las diferencias. Y es que toda gran causa exitosa en la historia de la humanidad ha sido posible gracias a esta mentalidad. Sólo cuando encontramos una causa común tan importante como para hacer a un lado las discrepancias, es que podemos avanzar realmente en cualquier dirección.

Lamentablemente, vivimos un tiempo en el que ocurre exactamente lo contrario. Líderes políticos y sociales aprovechan la diferencia para capitalizarse políticamente, y entre más logren polarizar a la población, más grande será su padrón de seguidores.

Esta estrategia política a nadie beneficia, salvo tal vez al político populista, que utiliza los discursos de división y confrontación para ganar adhesiones artificiales.

Esta forma de hacer política es paralizante, y no lleva a nadie a ningún éxito, pues no logra concretar ningún objetivo serio, y se dedica de forma exclusiva a atacar. No debemos olvidar que la buena política es aquella que lucha por hacer realidad aquellos fines a los que todos aspiramos. Por ello es fundamental, caminar coordinadamente, sin abandonar la intención de defender ideales propios, pero cooperando en aquello que es común.

Las mujeres de 50+1 hemos demostrado que esto es posible; pues hemos logrado poner esta causa común: la erradicación de la violencia contra las mujeres en los espacios públicos; y juntas hemos logrado avanzar, aunque sabemos que falta mucho camino por delante.

Estoy profundamente agradecida con la Presidenta del colectivo, Nena Orantes, y así también con todas las integrantes, pues juntas hemos demostrado que las mujeres vamos en serio; y estamos sembrando un futuro digno para las que vienen detrás de nosotras.

POR MARÍA EUGENIA CAMPOS GALVÁN

*ALCALDESA DE CHIHUAHUA

@MARUCAMPOS_G