Terminó era de los radicales de la 4T

Con el anuncio que hizo Esteban Moctezuma el martes —sobre el inminente regreso a clases presenciales en enero en los estados donde el semáforo epidemiológico esté en verde— terminó el año de Hugo López-Gatell Ramírez.

El clímax y colapso del subsecretario ocurrió entre la primavera y el otoño. Esta semana terminó su era, no sólo por el próximo regreso a clases, sino también por la aplicación de las primeras vacunas, que serán las de Pfizer, que no eran la elección deseada por el subsecretario: esa vacuna no la quería considerar.

Pero no sólo con el fin de 2020 se desinfla López-Gatell. Otros radicales han visto mermada su posición en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Graciela Márquez, por ejemplo, terminó por exasperar al Presidente. Como secretaria de Economía no logró promover la inversión, ni tampoco se convirtió en catalizadora de la relación entre empresa-gobierno.

Anteriormente otros personajes considerados radicales ya habían salido del círculo de poder, como el caso de Víctor Manuel Toledo, que dejó la Semarnat. Y ocurrió lo mismo en el partido con Yeidckol Polevnsky, que fue diluida durante el proceso de selección interna del nuevo líder de Morena.

El Presidente ha decidido robustecer el perfil de las personas no ideologizadas que le pueden ayudar a concretar sus proyectos a tiempo y que no interrumpan la narrativa de su gobierno con ideas obtusas ancladas en el socialismo bolivariano.

Por eso ha afianzado su proceso de selección y ahora está cerca de Mario Delgado, Marcelo Ebrard, Tatiana Clouthier, Arturo Herrera, Claudia Sheinbaum, o Esteban Moctezuma.

Al parecer el primer mandatario se dio cuenta de que los radicales eran leales, pero a sus ideologías individuales, y poco a poco los va relegando.

Y quienes no tienen ideas radicales, pero tampoco abonan a sus proyectos, también están fuera, como Javier Jiménez Espriú o Carlos Urzúa.

En 2021 habrá dos prioridades impostergables: la vacunación y la recuperación del ritmo de crecimiento. Si AMLO falla en eso, la primera gran factura le será cobrada en las elecciones.

Por eso requiere más velocidad y menos ideología, y por eso hemos visto que ha cedido ante el rechazo generalizado de algunas de las regulaciones radicales que le vendieron, como la prohibición de la subcontratación o la negativa a permitir el uso del glifosato para controlar las malezas en la agricultura.

PENSIONISSSTE, NO

Avanza en la Cámara de Diputados el dictamen para reformar el sistema de ahorro para el retiro y las afores. No obstante, miembros de la industria señalan que contiene un error de fondo, porque establece que Pensionissste, la afore que encabeza Iván Pliego, sea la referencia para fijar los topes a las comisiones, lo que la convertiría en juez y parte. Las afores proponen libre competencia como la mejor fórmula para regularse entre ellas. Sí.

