¿A quiénes representan lxs representantes populares?

Parecería una obviedad, pero no es. En teoría las y los representantes populares representan al segmento de la población de su demarcación; el distrito electoral ya sea local o federal, el municipio, el estado e incluso el país, sin embargo, es común atestiguar una separación o alejamiento entre las y los gobernados con sus representados o representadas.

¿Y esto por qué es un asunto de todas y de todos? Porque la calidad de la construcción de ciudadanía en nuestro país es muy mala, los mecanismos de participación de la ciudadanía en asuntos públicos son escasos y los esfuerzos de representantes para que esto mejore son, al menos en el Estado de México prácticamente inexistentes.

Es imposible no hacer una comparación con el ámbito federal. Siendo justamente AMLO el gobernante más acusado por la derecha de ejercer su encargo a capricho, con decisiones unipersonales, es en realidad quien sigue poniendo ejemplo. Ante temas delicados o controvertidos ha acudido a las consultas a la población para dirimir el diferendo. Los ejemplos son muchos y conocidos, resalta en nuestro estado lo sucedido con el aeropuerto que pretendía construirse en Texcoco y que la consulta ciudadana mandató se estableciera en Santa Lucia.

Cuántos y qué presidentes o presidentas municipales dialogan con la población para jerarquizar la inversión en obra en lugar de acordarlo con constructoras, cuántos y quiénes de verdad hablan con los movimientos como el feminista para impulsar una agenda y acciones concretas para erradicación de la violencia de género, cuántos y quiénes se han puesto del lado de la gente trabajadora y generado mecanismos para la protección y fomento de las actividades productivas, cuántos y quiénes han denunciado y obligado a los anteriores saqueadores a devolver lo que se robaron.

Y en lo legislativo ¿Qué estado guarda la representación? Cómo saben las y los legisladores que sus votos corresponden con el sentir de sus representados y representadas, cómo definen la agenda para cada periodo, cómo adivinan qué temas polarizan y cuáles generan ingobernabilidad, qué mecanismos reales tienen de rendición de cuentas, cómo y con qué criterios se decide dividir un municipio y no otros. Así es, no es ocioso preguntar a quién representan las y los representantes, si no es a los sectores mayoritarios, vulnerables u oprimidos y sigue siendo a la élite política o empresarial, por qué han decidido eso.

AMLO solía decir “tonto es el que piensa que el pueblo es tonto” y en un país que está cambiando aceleradamente no sería difícil pronosticar que algunas y algunos que se sentían más cómodos siendo oposición se pueden llevar una gran sorpresa de aquellos y aquellas a quien no han consultado. Si no se da cauce a las demandas de la ciudadanía el río del movimiento podría arrastrar a quienes intenten detener el cambio verdadero.

POR DANIEL SERRANO

LIDERAZGO POLÍTICO DE IZQUIERDA EN EL EDOMEX