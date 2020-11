Se calienta relevo en el Poli

El relevo de la dirección del IPN despertó el apetito de poder del grupo de los duros de Morena. También quieren el control de esa casa de estudios, que maneja un presupuesto anual de más de 17 mil millones de pesos. Hay una estrategia en contra del director Mario Rodríguez Casas para impedir su reelección. Desde la Función Pública empezaron a filtrar información para desacreditar su administración sobre casos de violencia de género y acusaciones de corrupción en servicios a terceros.

Aunado a lo anterior, el 4 de noviembre, una youtuber preguntó al presidente López Obrador en la conferencia mañanera: ¿Cuándo va a voltear al Poli a poner orden sobre las acusaciones en contra de Rodríguez Casas? “Lo que está pasando es que estamos por resolver el relevo de la dirección; entonces hay efervescencia y tenemos que buscar la mejor decisión, en eso estamos para que mejoren las cosas en el Politécnico”, contestó el mandatario.

La youtuber agregó que Rodríguez Casas no merece seguir, porque fue nombrado por Peña Nieto, o sea, insistió, es de la camarilla del grupo neoliberal oligárquico. Y exigió que López Obrador nombre a otro director. Luego, la reportera de Glucosa Atómica, entregó una carpeta al mandatario, con el supuesto historial negro del director. “Pues esto ya está caliente, a pesar del frío”, dijo, irónico, el Presidente.

Los personajes que promueven los duros para el relevo del 20 de noviembre son Juan Daniel Ramos Sánchez y Emmanuel Merchán Cruz, académicos del IPN. A quien también se le ve metido, en coordinación con el grupo de la Función Pública, es a Luciano Concheiro, subsecretario de Educación Superior de la SEP. ¿Podrá convencer a su jefe Esteban Moctezuma de nombrar a uno de los suyos? Es que López Obrador le ha delegado al titular de la SEP llevar mano en ese proceso.

SON UN DESASTRE PARA GOBERNAR

Las imágenes muestran cómo Tabasco está bajo el agua. Armando de la Rosa, corresponsal de El Heraldo, vive en una pendiente en Villahermosa, donde su familia nunca había sido alcanzada por las inundaciones como ahora que el gobernador Adán Augusto López, de Morena, culpa de la tragedia a la CFE, de Manuel Bartlett, por el mal manejo de la presa Peñitas y a la que va a demandar para que indemnice a los damnificados. Adán Augusto, sin embargo, está perdido. ¿Cuánta gente está damnificada?, le preguntaron. No hay en este momento censo de damnificados, contestó. ¿Albergues abiertos? Sí como no, acuda al DIF y ahí le van a informar. ¿Usted, gobernador, no tiene la cifra de cuántos hay? No, no la tengo. Estos son los que transforman a la nación.

•••

Uppercut: La que parecía una pareja feliz de conductores en Canal 11 del IPN está en guerra tuitera. John Ackerman y Sabina Berman han dejado ver cómo se manejan las cosas dentro del canal, que está a punto de quedarse sin director, porque José Antonio Álvarez Lima volverá a su asiento en el Senado.

POR ALEJANDRO SÁNCHEZ

contralascuerdasmx@gmail.com

@alexsanchezmx