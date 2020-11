NINEL CONDE LE ENTRA A LAS FAKE NEWS

Los artistas se volvieron como los políticos, niegan lo que hacen y Ninel Conde le entró a las fake news, el mismo día que se casó, negó su boda, y su mentira es del tamaño de la roca de Gibraltar, pero tampoco es para que nos sintamos ofendidos, ¿a poco Ninel alguna vez ha sido la catedral de la verdad absoluta? Les deseo a Ninel Conde y a Larry Ramos que su matrimonio dure más que un bizcocho en la puerta de una escuela para que le callen la boca a todos.

¡EL MARIDO DE NINEL SÍ TIENE MADRE!

¡El marido de Ninel sí tiene madre! Ya salió la mamá de Larry Ramos a aclarar que su hijo hacía campañas para quitarle el hambre a las personas, pero las acusaciones en contra de él es que Larry no les quitaba el hambre, ¡les quitaba el sueño cuando les quitaba su dinero! A las mamás nos falla la vista cuando vemos a nuestros hijos porque así sean diablillos se nos aparecen como santos, con todo y aureola.

CUANDO EL MANAGER DE MENUDO LES HACÍA A LOS NIÑOS “LA PRUEBA DEL TALENTO” EN SU BAÑO, SU MAMIS DECÍA: -MI HIJITO TAN EXITOSO, ME COMPRÓ UNA MANSIÓN, Y SU DEBILIDAD ES TENER UNA DOCENA DE BAÑOS...

Un ejemplo gravísimo que demuestra lo chueca que las madres tenemos la antena cuando de nuestros hijos se trata es que, según la mamá del director de Menudo, al exintegrante Roy Rosello, su hijo lo violaba en el baño a los 11 años de edad, “decía que era la prueba de talento” y la señora no notó la desviación de su hijo, sólo vio: “Mi hijo triunfador, me compró mi mansión, su única debilidad es que le fascinan los baños”.

LOS SUCIOS, PERDÓN, LOS SOCIOS MEXICANOS DE KEITH RANIERE NUNCA LO HUBIERAN CASTIGADO POR TENER ESCLAVAS SEXUALES, TUVIERON QUE CONDENARLO A 120 AÑOS DE PRISIÓN EN EU

Keith Raniere, líder de NXIVM, obligó a mujeres a ser sus esclavas sexuales y las marcó con fuego, delitos por los que los gringos le dieron 120 años de prisión, aunque la mayoría de las violaciones las cometió en México, pero aquí nunca le hicieron nada porque lo protegían sus “sucios”, perdón, sus socios mexicanos.

LAURA BOZZO, IRINA Y GABRIEL USAN CONTIGO EL MÉTODO: “TE LO DIGO A TI JUAN PARA QUE LO ENTIENDAS TÚ PEDRO”, TE USAN COMO EJEMPLO PARA QUE YA LOS SUELTEN

Laura Bozzo, hay libertad de expresión y tienes derecho a expresar tu opinión, pero sí violentas verbalmente a Irina Baeva ella se siente agraviada ¡La burra no era arisca, la hicieron los palos! Cuando el mensaje agresivo no es un rumor anónimo, sino que quien te ataca es Laura Bozzo que es artillería pesada, Irina y Gabriel se curan en salud con la demanda: “te lo digo a ti Juan, para que lo entiendas tú Pedro”, si no, ¡nadie los va a soltar! Laura Bozzo, la pareja no quiere tu disculpa, sino que resarzas el daño monetariamente, a conciliar en cuántos ceros quieres terminar el pleito.