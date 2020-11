República en Roma Antigua y en México

La República se implantó en Roma en el año 509 a.C y se mantuvo hasta la Época Imperial en el año 27 a.C. En los últimos años de ésta, estuvieron al cargo dictadores como Julio César.

La transición política de la Monarquía a la República fue seguida de graves tensiones sociales internas que fueron aprovechadas por los pueblos vecinos para reducir el control territorial de Roma y conseguir su desaparición. De ahí que, durante los primeros 70 años de la República, Roma tuviera que ratificar su identidad en demasiadas ocasiones.

Los primeros años de la República son de incertidumbre como consecuencia de la confusión política existente. Había partidarios de la Monarquía, de la República, de Porsenna y de la Liga latina, entre otros.

El gran paso hacia un sistema político en el que el poder se acumulase en manos de una sola persona lo dio Sila (dictador en los años 82-79).

En México pasamos de un país de Emperadores a una República después de varios vaivenes también existieron posturas encontradas y divisionistas.

No es una historia nueva, los Estados que más producen, que tienen cargas fiscales importantes, que dan empleo y que por medio de esos impuestos se les da recursos a los más necesitados sin recibir algún apoyo a cambio, han buscado a lo largo de los tiempos independizarse para que los recursos que ellos generan sean para su gente.

El Presidente López Obrador asegura que “los apoyos son para los pobres”, estoy totalmente de acuerdo, que vea por los más necesitados, pero no toma en cuenta que sin empresas que den trabajo y que paguen impuestos, no se tiene dinero para apoyar a quienes menores recursos tienen.

Hoy grandes empresarios mexicanos están molestos y preocupados por la situación en el país.

Ahora 10 gobernadores amagan con salirse de un Pacto Fiscal Federal si no los escuchan, este tema pone el dedo en la llaga de los Estados del norte de ser anexados a los Estados Unidos de Norteamérica, si bien es cierto no existe un mecanismo legal que impida su separación el artículo 2 de la Constitución señala “LA NACIÓN MEXICANA ES ÚNICA E INDIVISIBLE”.

Lo cierto es que la falta de operación política de la 4T -que es nula cada día-, merma más el proyecto de AMLO y recibe una sopa de su propio chocolate con sus consultas populares. Así de chafas como las ha hecho el Presidente, así se las aplicaron a él; “la ley no se aplica, se negocia”.

El problema de la 4T se agrava, nadie quiere confrontar al Presidente, nadie le lleva la contraria.

Étienne de La Boétie escribió en Discurso de la servidumbre voluntaria lo siguiente que hoy toma vigencia para el gabinete que integra la Cuarta Transformación:

“De momento quisiera tan sólo entender cómo pueden tantos hombres, tantos pueblos, tantas ciudades, tantas naciones soportar a veces a un solo tirano que no dispone de más poder que el que se le otorga, que no tiene más poder para causar perjuicios que el que se quiere soportar y que no podría hacer daño alguno, de no ser que se prefiera sufrir a contradecirlo.

Es realmente sorprendente y sin embargo, tan corriente que deberíamos más bien deplorarlo que sorprendernos-, ver cómo millones y millones de hombres son miserablemente sometidos y sojuzgados, la cabeza gacha, a un deplorable yugo, no porque se vean obligados por una fuerza mayor, sino por el contrario, porque están fascinados

¿Acaso no es vergonzoso ver a tantas y tantas personas no tan sólo obedecer, sino arrastrarse?”.

Así de simple, y así de revolucionario. Un vicio para el cual ningún término no puede ser hallado lo suficientemente ruin, de cuya naturaleza se reniega y al que nuestras lenguas rehúsan mencionar. Es el vicio de la servidumbre voluntaria.

Por: JOSÉ ÓSCAR VALDÉS RAMÍREZ