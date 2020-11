5 maneras increíbles de sacarle provecho a tu camisa

Uno de mis basics consentidos, sin duda, es la camisa, es una prenda versátil, elegante y jamás pasará de moda. La más común y clásica para tener dentro del clóset es la de color blanco, ya que es perfecta para usar de día y de tarde, con alguna propuesta casual e incluso llevarla al trabajo con un power suit, haciéndola una opción un poco más formal. Hoy veremos cinco formas de llevar esta prenda de una manera mucho más chic, lo mejor de todo es que serán opciones perfectas para completar tus looks de frío y verte espectacular.

Debajo de un chaleco. De las opciones más trendy, la tendencia propone llevar tu camisa debajo de un chaleco, muy al estilo colegial y puede ser con cuello redondo, o bien un cuello en “V” que permite que se note más tu camisa. Los chalecos con tejido de punto son los más populares y no le tengas miedo a los estampados, pues si tu camisa es en algún tono liso, hará un contraste muy padre con algún print alegre y divertido.

Cerrada hasta la mitad. Esta propuesta es bastante nueva, pero me parece un acierto total. Se ve súper bien con unos pantalones o leggings, puedes aprovechar la tendencia del látex que además le da ese toque sensual a tu outfit. Al dejar la mitad de tu camisa cerrada y la otra abierta, hace que el corte sea aún más favorecedor y coqueto para todo tipo de cuerpos. Puedes dejar que se asome un poco el abdomen, pues es uno de los trucos de estilo más repetidos desde el 2019 y lo que vimos en las más recientes pasarelas, en las capitales de la moda. También puedes fajar uno de los lados, logrando ese toque asimétrico y súper cool, para llevar incluso con faldas.

Encima de un cuello de tortuga. En esta época de frío no hay nada más elegante que la combinación de tu suéter de cuello alto y tu camisa favorita. Además de que se puede lograr un layering muy adhoc y abrigador, estarás derrochando estilo y glamour. Puedes usar alguna falda y medias para completar esta propuesta o bien, algún un traje sastre, e irte por una misma gama de color, logrando un total look ideal. Elige algún color de la temporada en una de estas dos prendas y un patrón lindo en estampado invernal para la otra, de esta forma resaltará tu look y se verá mucho más original.

Debajo de un vestido. Una de mis opciones favoritas y la más femenina de todas es llevando tu camisa básica debajo de un vestido. Desde el clásico little black dress hasta cualquier opción que tengas en tu closet, esta tendencia combina lo masculino y lo femenino logrando un equilibrio perfecto. Te aconsejo cerrar a tope tu camisa para conseguir una propuesta más preppy y arreglada. Puedes buscar que la gama de colores que elijas en ambas prendas se parezca, por ejemplo, jugando con tonos pastel o tierra, y más bien añadiendo distintas texturas para dale más jovialidad y movimiento a tu look.

Encima de una camiseta o top. La última propuesta que además es de lo más visto ahora en este invierno 2020, es la también llamada “sobre camisa” que se llevaba hace algún tiempo con looks muy urbanos y ahora regresa con mucha fuerza con opciones lisas y estampadas. Vas a encontrar desde camisas súper calientitas, perfectas para sustituir cualquier suéter o chamarra. Esta capa extra va abierta dejando que se vea la camiseta o top que está debajo. Con esta opción puedes agregar desde tus vaqueros favorita o algún pantalón informal. Me encanta usar accesorios como arracadas grandes y algunos collares para rematar este look y hacer que llame más la atención sin dejarlo tan simple. Aunque aquí el lema sin duda es “menos es más”.

¡Listo! Ya tienes cinco maneras muy diferentes y lindas de usar tus camisas, desde lo más sencillo, hasta lo más arreglado y a cualquier hora del día. ¿Cuál es tu favorita?