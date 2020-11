La Maldición de Bly Manor

Para empezar, es muy importante recordar el antecedente de Bly Manor, algo de lo que ya habíamos hablado en este espacio en 2018: La Maldición de Hill House. El seriado que se estrenó en Netflix hace dos años y del cual todo el mundo hablaba, ¿Por qué? Muy fácil, hace mucho tiempo no existía una serie tan bien construida, que no se fue por la fácil de abusar de los efectos especiales, los incidentales de audio o los gritos de mujeres corriendo por doquier.

No, ésta es una historia bien construida de principio a fin, retomando de la manera más elegante los relatos de fantasmas, esos que nos contaban nuestras abuelitas cuando éramos chiquitos (por lo menos la mía así lo hacía y de ahí mi gusto por este maravilloso género). Y lo que más destaqué entonces y lo vuelvo a hacer ahora, es que no solo se queda en una historia de horror, si no que en realidad es un drama con esos fantasmas que todos tenemos, porque así es la vida.

Después del éxito de Hill House, Netflix anunció que vendrían más historias de este tipo y al ver al elenco de Bly Manor, supuse que sería una secuela o precuela de esa maravillosa serie, y no, en realidad se trata de la adaptación de la novela Otra Vuelta de Tuerca, de Henry James de 1898, y aunque ya había tenido otras adaptaciones como The Innocents en 1961, ésta para mi es la mejor. Y a excepción de que comparten elenco, esta nueva serie no tiene nada que ver con La Maldición de Hill House.

En la historia se relata la llegada de una institutriz a una hermosa mansión británica en los 90, en la que es contratada por el tío de hoy pequeños que quedaron huérfanos. Pero como tenía que ser, la casa esconde un oscuro pasado que se va desenvolviendo durante los 9 episodios que dura. Es fantástica y te atrapa de principio a fin. Honestamente siento que se queda un escalón por debajo de su antecesora, sin embargo es poco tangible, pues ésta le pega aún más al drama, convirtiéndola en una historia muy especial con un giro de tuerca que te deja con una sensación de paz pero al mismo tiempo un tanto escalofriante.

Y algo que quisiera destacar, sin hacer mucho spolier, es que además de que la serie lo tiene todo, también lograron hacer una historia incluyente, pero de una manera tan fina, que no se siente forzado ni políticamente correcto. Es por ello que recomiendo ampliamente que La Maldición de Bly Manor, sea vista y disfrutada por todos los amantes del género porque vale toda la pena.

