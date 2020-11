La coordinación resuelve todo

Desde la perspectiva de la autodenominada 4T a ningún gobierno anterior se le había ocurrido hacer uso de la coordinación para resolver los problemas de violencia e inseguridad por los que atraviesa el país.

Con esa idea llegó el anterior titular de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno federal y con la misma se fue, toda vez que no pudo dar los resultados que había prometido desde el inicio de la administración, al menos así lo indica el número de homicidios dolosos registrados en los primeros 23 meses que fungió como “coordinador” del Gabinete de seguridad del presidente Andrés Manuel López Obrador, cuya cifra es de 66 mil 134 víctimas de este delito, la más alta de que se tengan registros oficiales.

Su más cercano competidor fue Enrique Peña Nieto con 32 mil 897 casos en el mismo lapso (menos de la mitad de víctimas) y eso que según López Obrador los integrantes de aquel gabinete no se coordinaban. El más lejano contrincante fue Felipe Calderón con 21 mil 920 homicidios dolosos (menos de un tercio de casos) y eso que tampoco sabía nada de coordinación. En el caso de Vicente Fox, sus cifras se ubicaron en 26 mil 60 eventos.

Pero afortunadamente hay memoria y como muestra un botón: corría el mes de abril de 2003 y la violencia en el barrio de Tepito amenazaba con salirse de control debido a los ajustes de cuenta entre el grupo encabezado por “Hugo Bocinas” y “Beto Pelotas” y sus adversarios por el control de los mercados ilícitos en la zona.

Ante esta situación el entonces jefe de Gobierno López Obrador y su Secretario de Seguridad Pública Marcelo Ebrard solicitaron el apoyo del gobierno del presidente Vicente Fox para que, mediante un trabajo conjunto fuera atendido el problema, que casualmente era idéntico al que hoy se registra en el corredor Centro Histórico-Tepito donde dos menores fueron asesinados y sus cuerpos cortados en partes, y días después dos comerciantes más fueron asesinados por personas que viajaban a bordo de una motocicleta.

Partiendo de la premisa de que una sola institución no podía hacer frente a un problema de esta naturaleza porque sus atribuciones y capacidades son limitadas, el gobierno federal a través de la entonces Agencia Federal de Investigación propuso una operación conjunta bajo el nombre de Coordinación de Autoridades Tepito 2003 mejor conocido como CAT-03, cuyos resultados no se hicieron esperar y en menos de dos meses de esfuerzos conjuntos la violencia cedió y la seguridad volvió a las calles del barrio bravo.

Volviendo al tema del ex titular de la SSPC, la apuesta para la persona que lo sustituye es la misma, revertir los niveles de violencia que no ceden, con la ventaja de que una de sus credenciales es su experiencia en materia de coordinación en temas como participación ciudadana, concertación política, desarrollo social y seguridad, ya que entre 2000 y 2006 acudía diariamente a las reuniones del Gabinete de gobierno, Seguridad pública y Procuración de justicia del Distrito Federal, además de haber sido representante del jefe de Gobierno en las Coordinaciones territoriales de Seguridad pública y Procuración de justicia en zonas de alto riesgo. Posteriormente, ya con Marcelo Ebrard como jefe de Gobierno, fue designada Coordinadora de dicho gabinete.

Con este perfil no queda la menor duda de que las promesas que dejó pendientes el hoy candidato de Morena al gobierno de Sonora serán cumplidas a cabalidad, entre ellas llevar al país a una tasa de 3.7 homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes, similar a la de los países de la OCDE antes de que se cumplan los tres primeros años de la actual administración, es decir le queda un año para pasar de 29 víctimas de homicidio doloso (cierre de 2019) a 3.7 eventos, es decir tendrá que disminuirlos en casi 8 veces menos.

Si de algo vale, podría darse una vuelta por Ciudad Juárez, Chihuahua, tal como lo hizo su antecesor, donde además de conocer como funcionó la Mesa de Seguridad entre autoridad y sociedad civil organizada para disminuir los homicidios dolosos de una tasa de 206 por cada 100 mil habitantes a una de 35 casos en menos de dos años, se apropió del modelo y lo implantó en las 32 entidades federativas y 150 coordinaciones territoriales en las que opera a Guardia Nacional, pensando que era como copiar y pegar.

POR FACUNDO ROSAS

EXCOMISIONADO DE LA POLICÍA FEDERAL