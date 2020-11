“Escenarios a revisión”

A pesar de que la actual pandemia (incluyendo la info demos) y sus consecuencias en diversos rubros no estabas previstos, toca comenzar a imagina los escenarios que se avecinan en al menos dos aspectos: el primero relacionado con nuestra economía y el segundo, su vinculación con la política, en particular la exterior. Me explico.

En primer lugar, la economía mexicana está dando vistos de recuperación, así fue reportado por el INEGI respecto del tercer trimestre de este año con un incremento del 12% respecto al trimestre anterior.

No son las mejores noticias, deben tomarse con prudencia, pero tampoco nos sitúan en un escenario de catástrofe, es decir, el crecimiento es positivo, pero no suficiente, lo que obliga a las autoridades en la materia a aprovechar las lecciones económicas que nos arroja esta pandemia y acelerar nuestro crecimiento.

En cuanto a lo político, nadie está resultando ajeno a las elecciones en lo Estados Unidos de Norteamérica, particularmente para nuestro país resulta (siempre ha sido así) relevante quién será el próximo presidente porque le tocará al mandatario mexicano terminar su administración con él. Lo sabe nuestra actual administración.

Si el presente proceso electoral termina en los tribunales sin duda tendrá efectos para el mundo, particularmente para nuestra moneda por el escenario de incertidumbre en el que estaremos, eso obliga a tomar medidas que nos protejan de estos vaivenes políticos, peor además y más allá de los escenarios económicos y política tendremos que someter a discusión, a revisión a la democracia en general, no para mancillarla sino para fortalecerla porque hoy el país más poderoso del mundo la está llevando al rincón de los cuestionamientos y esto no es positivo para nadie.

Es tiempo pues de revisar nuestros temas, pero sobre todo nuestros escenarios.

POR LUIS DAVID FERNÁNDEZ ARAYA

ECONOMISTA

@DRLUISDAVIDFER