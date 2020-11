El cuarenta y seis

La historia se repite dos veces: la primera, como tragedia; y la segunda, afortunadamente, como una farsa. El pasado martes 3 de noviembre se asemejó mucho más a aquella fatídica jornada del 8 de noviembre de 2016 (en donde Donald J. Trump consiguió ganar las elecciones presidenciales en los Estados Unidos) que a aquella noche que traería una cómoda victoria para el aspirante demócrata anticipada por todas las encuestadoras y la mayoría de los medios. A pesar de esto, Josep R. Biden Jr., el candidato presidencial más votado en la historia de los Estados Unidos, será su cuadragésimo sexto presidente.

No obstante, aún y cuando no conocemos algunos de los resultados oficiales en los estados bisagra y la elección no ha sido otorgada oficialmente, podemos concluir con seguridad que el candidato demócrata está encaminado a consolidar su triunfo de manera irreversible en las próximas horas y seguramente esto no cambiará en los recuentos electorales que se darán en las semanas venideras. De igual forma, se proyecta como improbable que el presidente Donald Trump, quien, como lo ha dicho en sus múltiples arranques desde la madrugada del miércoles, no pretende conceder en favor de Joe Biden, ni reconocer su derrota, pueda obtener alguna victoria en los tribunales que no hubiera conseguido ya en las urnas.

Sin embargo, al tercer día, el “trumpismo” agonizante todavía se niega a morir, sostenido por una gran minoría silenciosa, decisiva, organizada y profundamente involucrada en la perpetuación de su agenda, económicamente potente y xenófoba a todas luces. El presidente Donald J. Trump se aferra a la vida con su estrategia de litigio electoral, que asemeja al “blitz” hecho famoso por un déspota anterior.

Como analogía de lo que es, el actual ocupante de la Casa Blanca pone ahora su única esperanza y su último aliento, en revertir la decisión popular manifestada en las “urnas”, que de ninguna manera fue aplastante en su contra, en controvertir aquellos votos que se dieron mediante algún método remoto por la necesidad de atender las condiciones sanitarias ocasionadas por la gran crisis humanitaria de nuestros tiempos; siendo la fecha fatal para que todas las controversias electorales sean dirimidas en nuestro país vecino el próximo 8 de diciembre.

Esto no pasará. El cuarenta y seis será Biden y su tarea será mayúscula, tanto al interior de los Estados Unidos, en donde tendrá que ser pilar de un proceso de reconciliación complejo entre una población sumamente dividida y politizada, como al exterior, en donde se espera, pueda ser también quien encabece la reconquista por la cordura y civilidad política en toda la región. Al tiempo…

POR VÍCTOR JOSÉ LÓPEZ MARTÍNEZ

SOCIO FUNDADOR DE LA FIRMA SÁNCHEZ-LABRADOR Y LÓPEZ MARTÍNEZ S.C.

@VICTORLOPEZM