Desarrollando integración

La crisis de la OMC se agrava, aunque si Joe Biden llega a la Casa Blanca, la historia podría ser distinta. La semana pasada les platicaba sobre la filtración que de último momento se hizo en la Organización Mundial de Comercio (OMC): la nigeriana Ngozi Okonjo-Iweala, consiguió el respaldo de la Unión Europea, de China y de la mayoría de los países miembros para ser la próxima Directora General. No obstante, durante los días siguientes, Estados Unidos, que tiene la espada de la libertad cortando el cuello de este organismo internacional desde diciembre de 2019, cuando Trump no permitió la renovación del órgano de apelación en los litigios comerciales, le negó su apoyo a la ex ministra de Hacienda de Nigeria.

Será el próximo 9 de noviembre, cuando la OMC resuelva este asunto, ya con un panorama más claro de quién será el próximo presidente de los Estados Unidos.

Demasiados frentes abiertos para Trump en estos momentos en los que al mundo le urge resolver la crisis económica derivada de la pandemia del Covid-19 y el estancamiento del comercio global. El propio Director General Adjunto de la OMC, Alan Wolff, señaló hace unos días que los países miembros deben iniciar cuanto antes un debate serio sobre la reforma del organismo. “Es inaceptable seguir a la deriva”, dijo. “La confianza en la OMC se restablecería con logros oportunos, por ejemplo, un conjunto de respuestas a las actuales crisis sanitarias y económicas, así como acuerdos en las negociaciones en curso sobre las subvenciones a la pesca y el comercio electrónico”.

Por otro lado, la Organización Mundial de Aduanas, a través de su Secretario General, el Sr. Kunio Mikuriya, festejó la adhesión del país asiático República de Maldivas al Convenio de Kioto Revisado (CKR), con lo cual ya son 124 países signantes de los 183 que conforman la OMA. México sigue siendo uno de los sistemas aduaneros líderes del mundo que sigue sin ratificar el CKR.

Recordemos que este instrumento de la OMA es la base de los procedimientos aduaneros eficaces, eficientes y modernos. Entró en vigor el 3 de febrero de 2006, y es considerado por la comunidad aduanera internacional como un modelo para los procedimientos aduaneros modernos en el siglo XXI, que apoya los esfuerzos de los países hacia una implementación eficiente y armoniosa del Acuerdo sobre Facilitación del Comercio (AFC) de la Organización Mundial del Comercio que entró en vigor el 22 de febrero de 2017.

Los elementos clave de CKR incluyen la aplicación de procedimientos aduaneros simplificados en un entorno predecible y transparente, el uso óptimo de la tecnología de la información y la utilización de la gestión de riesgos para un control aduanero eficiente.

El Sr. Mikuriya destacó que “en un entorno internacional marcado por la determinación de implementar el Acuerdo de Facilitación Comercial de la OMC de manera rápida y armonizada y los esfuerzos de las administraciones aduaneras para mitigar el impacto de la pandemia de Covid-19 en el mundo, la OMA celebra el hecho de que el número de partes contratantes del CKR continúa creciendo, especialmente porque este instrumento es el núcleo del paquete de competitividad económica de la OMA”.

Quizá sea éste el momento que como país esperábamos para subirnos de lleno al barco de la kiotización aduanera. Justo ahora, que desde la Presidencia de la República, se impulsa la transformación de las 49 aduanas. Con la última reforma a la Ley Aduanera quedó la mesa servida, ya solo es cuestión de voluntad política, que por fin la hay.

JOSÉ IGNACIO ZARAGOZA A.

AGENTE ADUANAL, EXPERTO EN COMERCIO EXTERIOR

@IGNAQUIZ