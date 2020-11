La fiscalía anda en problemas

Pintaba para ser el “gran golpe” de la Fiscalía General de la República (FGR).

Imagínense!, orden de aprehensión contra Luis Videgaray, el político más poderosos en el sexenio pasado, el hombre más cercano a Enrique Peña Nieto, su alter ego.

Y por si fuera poco, acusado (además de cohecho y delitos electorales) por algo pocas veces recurrido en estos tiempos en nuestro país: Traición a la patria.

¡Bombazo!, de Alejandro Gertz Manero…, habría sido.

Habría sido, sí; porque todavía no es. Y en una de esas, hasta el caso entero se viene abajo.

Comencemos:

-El portal LatinUs que dirige Carlos Loret de Mola da a conocer que se emitió una orden de aprehensión contra Luis Videgaray pero que ésta fue rechazada por carecer de sustento jurídico.

-En la mañanera, el Presidente de la República confirma la información:"Sí, me informaron que se hizo una solicitud en ese sentido al Poder Judicial, pero se rechazó la solicitud porque un juez consideró que no estaba bien integrada la averiguación o la solicitud que se estaba haciendo.

“Tengo entendido que regresó el juez esa petición a la Fiscalía, no sé si de manera definitiva o para que se complemente”.

-Unas horas después, la FGR saca un comunicado negando que el Ministerio Público Federal haya recibido rechazo alguno a la petición de orden de aprehensión en contra de Luis “V”.

Alude al momento de secrecía a que se debe el momento procesal y señala que esa institución “no ha filtrado ningún tipo de datos al respecto”.

Como quien dice, alguien de fuera los “balconeó”.

Pero para la Fiscalía –más allá de que la exhiban en sus procedimientos-, lo grave está en el fondo del asunto: Las razones por las que se gira orden de aprehensión contra el ex secretario de Hacienda –basadas en declaraciones de Emilio Lozoya- y el desmentido que de éstas hizo ayer mismo el ex director de Odebrecht, Luis Alberto de Meneses Weyll,vía su abogado, Carlos Kauffmann.

En entrevista con Quinto Elemento Lab, Weyll sostiene que los 10.5 millones de dólares que se le entregaron a Lozoya (como sobornos) entre 2012 y 2014 no fueron ni para la campaña de Enrique Peña Nieto ni para sobornos a los legisladores para que aprobaran la reforma energética (como dice el ex director de Pemex).

“El único que sabe lo que hizo con el dinero es el propio Lozoya (...) está tratando de adjudicarle pagos ajenos a Odebrecht, pagos que no son de Odebrecht (...) Si alguien está intentando colocar en Weyll o en Odebrecht pagos que no se realizaron, eso nosotros no lo vamos a admitir”, dijo Kauffmann en la primera entrevista que concede a la prensa mexicana.

El abogado aseguró que el exdirector de Odebrecht en México no tuvo contacto con ningún otro exfuncionario público:

“Luis Weyll solo tuvo contacto directo con Emilio Lozoya. Nunca tuvo contacto con el presidente ni con otros legisladores”, y no estaba al tanto del destino de los sobornos.

“Lo que Emilio Lozoya hizo con los pagos, eso no le competía a Luis Weyll decidir ni cuestionar (...) El único que sabe lo que hizo es Emilio Lozoya”, insistió.

Kauffman apunta también que el ex director de Odebrecht queda a disposición de las autoridades mexicanas para informar lo que sea necesario (...); una vez que se respeten los compromisos internacionales asumidos, él está disponible para realizar nuevas aclaraciones cuando sea necesario”.

Sin embargo, nadie lo ha buscado para contrastar su versión con las acusaciones de Lozoya.

***

GEMAS:En votación dividida de cuatro contra tres, José Luis Vargas Valdez fue elegido como presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

POR MARTHA ANAYA

MARTHAMERCEDESA@GMAIL.COM

@MARTHAANAYA