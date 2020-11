Sheinbaum pinta su raya con López-Gatell

La comunicación y confianza entre ambos está rota

Las diferencias, de sobra conocidas entre la Jefa de Gobierno y el subsecretario de Salud, son más que anécdota. Hace más de cuatro meses que Hugo López- Gatell no participa en las reuniones que Claudia Sheinbaum encabeza, sobre el manejo de la pandemia en la CDMX.

En el momento en que el repunte alcanza nuevos máximos en la capital, la comunicación entre ambos está rota. Hay intercambio de información y coordinación entre personal del sector Salud federal y capitalino, pero ella y él no se hablan.



Sheinbaum ha tomado distancia del principal responsable del desastre que arroja más de 105 mil decesos por COVID-19 en México, en las cifras oficiales. No lo escucha. No lo acompaña. En el primer círculo de la Jefa de gobierno no solo confirman la desconfianza que hay hacia el responsable del manejo de la pandemia, sino la cada vez más constante crítica a su falta de rigor técnico y al daño que sus decisiones han generado en materia de Salud, y el costo que las mismas tendrán en el gobierno del presidente López Obrador.



Los hospitales de la Ciudad se encaminan a una ocupación no vista desde mayo pasado. En medio del pronóstico reservado de lo que ocurrirá las próximas semanas, la Jefa de Gobierno ha decidido caminar arropada de la ciencia, pintando su raya con quien se ha dedicado a lucir y hacer política, equivocando en todo cuanto ha calculado, confundiendo en cuanto informa, y desinformado en

cuanto dice.

El contraste es obvio. Sheinbaum pide a los ciudadanos usar cubrebocas; López-Gatell no termina de recomendarlo sin medias tintas. Sheinbaum multiplica la aplicación de pruebas; López-Gatell asegura que aplicar pruebas masivas no sirve. Sheinbaum va por la compra de un millón de pruebas de detección; López-Gatell frenó durante meses la llegada de las mismas.

La CDMX registra más contagios, porque se aplican más pruebas. La OMS ha insistido desde hace meses en la importancia de los exámenes de detección para frenar la propagación. El subsecretario, para tratar de esconder su estrepitoso fracaso, apostó a la aplicación de menos pruebas, para que hubiera menos casos; como si ocultando su ineptitud, se borrara la realidad.

Sheinbaum y la capital avanzan en una senda distinta. Más allá de la descoordinación evidente, el que la CDMX camine por una ruta diferente a la trazada por el irresponsable responsable de la “estrategia” nacional, no puede más que representar una buena noticia.

Cubrebocas y pruebas masivas, son los dos asuntos torales que abrieron entre ambos un abismo.

La confianza entre Sheinbaum, una científica respetada en el mundo académico, y López-Gatell cuyo rigor no resiste la mínima revisión, se rompió.



En el momento más álgido de la pandemia, las reuniones para el manejo de la misma en la capital eran diarias. Cuando la curva descendió, la Jefa de gobierno optó por mantenerlas de lunes a viernes. Ya con más control, las redujo a lunes, miércoles y viernes. Pero hace tres semanas los encuentros volvieron a ser diarios, de lunes a domingo. El pronóstico para el cierre de año no es bueno.

POR MANUEL LÓPEZ SAN MARTÍN

