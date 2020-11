Sabina, Tatiana y la otra sana distancia

Nadie puede decir que Sabina Berman no apoya al presidente López Obrador y a la 4T. Su pluma, ya sea en sus columnas, redes sociales o también en el programa de “John y Sabina” ha dejado evidente su pensar. Lo mismo puede decirse de Tatiana Clouthier, quien ha apoyado con creces a AMLO durante los últimos años, particularmente como coordinadora de su campaña en el 2018. Es

por ello que, creo, cobra interés la actitud de ambas en estos últimos días.

Tatiana Clouthier no es la primera vez que expresa cierto desagrado con el régimen. Basta recordar la autocrítica que espetó ya como parte del gobierno, en febrero de este año: “¿Qué no hemos hecho, que siguen matando mujeres?” Fue muy criticada desde el interior de la 4T en ese entonces. Ahora, recientemente, marcó mayor distancia al decir de forma más contundente que ella no es parte de Morena y que, sí, “estoy unida al partido más grande de este país y se llama México”.

Sus detractores muestran lo anterior como un desmarque absoluto de Morena. Pero quienes le conocen más saben que no es necesariamente así. Tan solo después de muchos años de haber militado en el PAN, Tatiana prefiere mantener un margen de independencia y no estar “amarrada” de forma irreflexiva a ninguna causa o partido político.

Su posición ante la eliminación de los fideicomisos es muy clara y sí pinta una diferencia con el resto —la gran mayoría— de sus correligionarios morenistas. Porque más allá de que su partido no sea Morena (o cualquier otro para el caso), Tatiana llegó al Congreso como diputada plurinominal por Regeneración Nacional... Dicho en palabras de ella: “la eliminación de todos los fideicomisos es una falsa salida a los problemas económicos por los que atraviesa el país, ¿Cómo vamos a desaparecer lo que funciona?”.

El caso de Sabina Berman empieza a resultar parecido. Y tampoco es que le retire el apoyo al lopezobradorismo, pero sí hace patente su desacuerdo con algunas acciones y miembros de este. Un ejemplo de ello fue cuando Gerardo Fernández Noroña, diputado del PT, citando a su vez un tuit del académico John Ackerman, espetó: “está aterrada con la enfermedad y no está pensando”. Ella por la misma vía le respondió: “Lic @fernandeznorona ¿Qué tal si nos respetamos? Mi postura está influída x las decisiones de los Ptes Macron, Merkel y Sánchez, de volver a confinamientos obligatorios. @JohnMAckerman siempre apoyará al gobierno en turno. Mi trabajo en cambio es llamar a repensar. Repiense.”

Una “sana distancia” que se magnifica ya que ella participa junto con Ackerman en el mismo programa de TV, mientras que los otros, el diputado y el académico, en cambio, se han convertido solo en apologistas del actual gobierno.

En la columna de Berman del domingo pasado en el diario “El Universal”, la escritora hace una seria reflexión sobre la clase media en México y el cómo la 4T realmente no la está considerando. No es que defendiera en ningún momento la actuación de regímenes anteriores para con esos estratos socioeconómicos, pero sí señala que por no apoyar a los ricos, el presidente AMLO ha excluido sistemáticamente a este importante sector de la población; y no solo del discurso político, sino sobre todo de los programas y acciones más importantes del gobierno federal, así como de las políticas de apoyo ante la pandemia.

Ojalá los cuestionamientos pensados y reflexivos de personas como Clouthier y Berman sobre el diario andar de la 4T y de Palacio Nacional continúen. Siguen compartiendo los ideales y objetivos de López Obrador, pero marcando de forma puntual su “sana distancia” de algunas decisiones que causarán, lo sabemos, enorme daño al país y a su población.

Ese sano proceder debería cundir al interior de la 4T; tal vez así, solo así, con una crítica interna sensata pudiera este gobierno llegar a ser lo que prometió. Lástima que sean tan pocas esas voces que se atrevan a dar ese paso; que tengan la suficiente estatura moral y “cola” más bien corta para poder construir esos balances, siempre necesarios, cuando se conduce a un país tan diverso y bajo situaciones por demás complicadas.

POR VERÓNICA MALO

