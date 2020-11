El mismo formato

Nos adelantan que el formato del mensaje que emitirá el presidente López Obrador el próximo martes, con motivo de sus dos años de administración, será similar al del Segundo Informe de Gobierno. Los únicos citados al acto en Palacio Nacional, programado a las cinco de la tarde, son los miembros de su gabinete y su familia. Eso sí, guardando sana distancia.

Reencuentro azul

Como anillo al dedo cayó al ex presidente Felipe Calderón el homenaje virtual del PAN a Juan de Dios Castro, fallecido por COVID-19. A la ceremonia que encabezó el líder panista Marko Cortés se sumó el ex presidente y hasta fue orador. Nos dicen que el acercamiento con su ex partido no fue casual, pues podría haber reconciliación, aunque sea vía alianza.

Con la ayuda del góber

Por cierto, en la bancada albiazul en el Senado ya algunos se están moviendo para ir tras una candidatura. Es el caso de Gustavo Madero, quien pidió licencia porque quiere ser gobernador de Chihuahua. Tiene confianza en el dedo índice el gobernador Javier Corral, quien enfoca todos sus esfuerzos en sacar de la contienda a Maru Campos, la mejor posicionada.

Sedena, por la equidad

Por instrucción del secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval, el Ejército Mexicano entró a los 16 días de activismo contra la Violencia hacia las mujeres y niñas, que iniciaron el 25 de noviembre pasado a propuesta del Inmujeres. Se trata de capacitar y sensibilizar a los elementos sobre temas de paridad, y planear acciones en pro de la equidad de género.

Del pancracio a la política

La estrategia de las Redes Sociales Progresistas en la CDMX está dando mucho de qué hablar. Y es que su dirigente local, Pedro Pablo de Antuñano, integró a su campaña a la boxeadora La Barbie Juárez, los luchadores Blue Demon Jr., Carístico y Tinieblas, y el actor Alfredo Adame. Con esos perfiles, el partido prevé ganar entre 6 y 10 diputados locales.

