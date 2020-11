Si algo me pasa... a chillar se ha dicho

Dura 12 minutos, de los cuales lloré 10. Así de estremecedor es el cortometraje Si algo me pasa, los quiero, proyecto lanzado por Netflix hace un par de días del cual todo el mundo habla por su silente, pero muy poderoso mensaje.

Siempre he pensado que existen historias para cada momento de nuestras vidas. Cuando estoy atravesando por un momento difícil o triste no se me antoja ver prácticamente nada en el cine o en las plataformas por streaming, y lo mismo sucede con la música. Mucho menos historias que me puedan entristecer aún más. Yo no soy de esas Bridgets Jones, quienes se sumergen en el sillón con un bote de helado y se dejan tragar por el televisor con algún melodrama mientras interpretan All By Myself de Céline Dion. Nunca, antes me echo toda la saga de Pesadilla en la Calle del Infierno, que caer en ese escenario tristísimo. Esa soy yo, pero sé que hay gente un tanto masoquista a la que le gusta lamerse las heridas y exprimir el dolor al máximo. Dicho lo anterior y después de conocer el argumento de la cinta Si algo me pasa, los quiero, (If anything happens, I love you) entré sigilosa a mi cuenta de Netflix y con mucho miedo le di “reproducir” a esta cinta tan popular en la plataforma de streaming y que ha causado conmoción entre propios y extraños. Un cortometraje de tan solo 12 minutos, que prácticamente desde que comienza, ya te tiene con el corazón apachurrado.

Bien dicen por ahí que “Menos es más”, frase que define a la perfección el corto Si algo me pasa, los quiero, y el cual hoy se encuentra como el segundo más visto de Netflix en México. Un filme dirigido por el actor Michael Govier y el guionista Will McCormack (Toy Story 4), animado prácticamente en blanco y negro, con una perfecta musicalización que desde el comienzo te pone la piel chinita, pues lleva de una manera muy hermosa y compasiva esta historia que han sufrido miles de padres de familia ante la pérdida de un hijo.

Y es que ahí está la clave del corto. En tan solo 12 minutos, sin diálogo alguno, toca un tema profundamente doloroso para cualquier padre de familia y más aún para los norteamericanos, mostrándonos el dolor desde el punto de vista de ellos, quienes se convierten en un espejo sobre lo que representa el duelo ante la pérdida de lo más valioso que tenemos en la vida: los hijos. No quisiera hablar más de la temática del cortometraje, porque como yo sabía perfectamente de qué trataba al verlo, llegué predispuesta y por lo tanto lloré de principio a fin. Por ello recomiendo que tomen mi consejo y sin pensarlo mucho se avienten al ruedo con harto pañuelo desechable porque esta película te deja completamente drenado.

Vale la pena recalcar que la maravillosa actriz y ganadora del Oscar, Laura Dern es una de las productoras del filme y quien hizo una alianza con Everytown for Gun Safety, organización que busca crear conciencia en contra del uso de armas en Estados Unidos. Tremendo trabajo que estoy muy segura será nominado al Oscar del próximo año. Háganse un favor y corran a verlo, tan solo les tomará 12 minutos de su vida (y unas cuantas horas más de recuperación, tras la devastación total post corto).

