No hay final feliz

Es clarísimo que la muerte a temprana edad de Diego Armando Maradona, exfutbolista argentino, es la conclusión de una historia que no tuvo un final feliz.

Si bien Maradona murió por un paro cardiorrespiratorio, éste fue provocado por un grave estado de descompensación, producto de un cuerpo profundamente disminuido a consecuencia del abuso en el consumo de las drogas.

Con base en sus propias declaraciones, Maradona entró al mundo de las drogas cuando tenía 24 años, en su estancia en Barcelona. “Ha sido el error más grande de mi vida”, reconoció, “pero el balón está limpio”, se justificó.

A partir de ahí y pasando por aquel terrible año 1991 cuando fue suspendido 15 meses para jugar por consumo de cocaína y sus líos con la justicia por posesión de enervantes, nos dimos cuenta de que el Pelusa había entrado en un penoso y difícil torbellino del cual nunca salió.

Son incontables las vergonzosas situaciones por las que pasó uno de los grandes del futbol. Pensemos: ¿cuántas mentes y talentos han sucumbido a los efectos de las drogas?, ¿cuántos niños y jóvenes talentosísimos se han quedado en el camino por caer en un mundo del cual no pueden salir en un país que no tienen la atención adecuada para tratar su adicción?

Es justo reconocer a Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, su interés por impulsar una campaña para desincentivar el consumo de drogas y con ello disminuir los índices de adicción. La campaña creada por los mejores publicistas de México y coordinada por Jesús Ramírez, vocero del Gobierno de México, se centra en hacer visibles las historias de niños, jóvenes y adultos que sucumbieron al consumo de estupefacientes y donde hemos entendido que la mariguana ha sido la puerta de entrada a drogas más duras y lesivas. Al lanzar la segunda etapa de la campaña en febrero de 2020, López Obrador dijo: “Si no deteníamos el consumo se nos va a complicar el problema de la violencia y de la inseguridad, tan sólo 60 por ciento de los asesinados en enfrentamientos se demuestra que están (sic) bajo los efectos de drogas o alcohol, pero fundamentalmente bajo efectos de drogas”.

Nueve meses después, los senadores de Morena aprobaron una iniciativa para aumentar la posesión de mariguana con las mismas restricciones, pero los consumidores celebraron algo que aún no se promulga, consumieron la hierba a cielo abierto y la sembraron en la calle. En congruencia con su preocupación, AMLO debe vetar la iniciativa de mariguana, no por su contenido, sino por cómo está siendo mal interpretada por consumidores. En el mundo de las drogas, no hay final feliz, dice la campaña del Presidente. Que luego no nos digan que no se advirtió.

•••

Corazón que sí siente: ¿Por qué le va bien a Estados Unidos en lo económico y lo profesional? Porque son agradecidos con quien los ayuda. Feliz día de Acción de Gracias. Debería adoptarse esa costumbre, dar gracias a quien nos apoya.

POR JESÚS MARTÍN MENDOZA

JESUS.MARTIN.MENDOZA001@GMAIL.COM

@JESUSMARTINMX