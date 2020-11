Maradona: el pueblo malo

Empiezo por enumerar las virtudes de Maradona:

Maradona fue con Pelé, si de futbol hablamos, lo mejor de lo mejor; una o dos cabezas por arriba de Messi: ese futbol callejero llevado felizmente a lo profesional (un traslado que no siempre tiene resultados felices, con mis disculpas para Eduardo Galeano y sus sentimentalismos pobristas); esa potencia combinada con la gambeta de vieja escuela; esa zurda; esa cabeza fría en los momentos que deciden, y desde luego esa fiereza competitiva y —odio la palabra, pero ni hablar— ese liderazgo. Insuperable. Maradona, si me permiten la hipérbole, es El futbol, así, con mayúsculas.

Fin de las virtudes de Maradona.

Y es que, en el ámbito de su vida pública, como en lo que se filtró de su vida privada, el 10 no fue un personaje “polémico”, sino, llanamente, un personaje algunas veces malo y muchas veces nefasto.

Lo fue en lo futbolístico. Mal entrenador en su madurez, fue como jugador un genio marrullero que enalteció la trampa, no tanto con picardía de barrio, en esa mano de Dios, como quieren sus bienquerientes, sino con la prepotencia de un jugador que ya era una estrella en ese Mundial del 86, y al que, como estrella, los árbitros no se atrevieron a expulsar.

Peor aun, institucionalizó el victimismo, un mal del futbol argentino –“Es que las Malvinas…”–, que, no por casualidad, es ajeno a las selecciones que sí han ganado campeonatos desde entonces, con la alemana a la cabeza.

Desde luego, fue nefasto en su trato con las mujeres. De Maradona sabemos, por un video, que si no golpeó a su esposa, sin duda la insultó y le tiró el teléfono de un manotazo, y también, por una foto repulsiva, en la que se le ve desnudo entre dos mujeres demasiado jóvenes que filtró Anonimous, que tal vez fue un pederasta. O tal vez no. Tal vez sólo se aprovechó, en los límites, de su relación con ese régimen con vocación de proxeneta que es el castrismo, encarnación del socialismo.

Porque Maradona fue también un aplaudidor, un tonto útil y un beneficiario de varias satrapías, aunque probablemente no un amigo suyo (los tontos útiles se distinguen por no entender que los sátrapas no tienen amistades). Porque Cuba lo invitó a curarse-rehabilitarse un par de veces, selladas con fracasos, a cambio de lo cual El Pelusa se tatuó a Fidel Castro en la pierna, igual que luego compadreó con Hugo Chávez y Nicolás Maduro, se echó la cáscara con Evo Morales y le regaló una camiseta a Ahmadineyad.

Se repitió en los últimos días que Maradona fue la encarnación del pueblo, la representación del pobre en el Olimpo de los famosos. ¿Lo es? Yo creo que “el pueblo” es algo que no existe.

Pero si existe, confío en que sea algo diferente a semejante personaje. O tal vez el pueblo no siempre es bueno. Tal vez Maradona nos recuerde que el pueblo, a veces, es malo.

Gracias, genio.

POR JULIO PATÁN

JULIOPATAN0909@GMAIL.COM

@JULIOPATAN09