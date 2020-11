El equipo Biden

Poco a poco se encauza la transición en Estados Unidos y empieza a tomar forma el equipo que acompañará al presidente Biden a partir del 20 de enero del 2021.

Hasta el momento, el presidente electo ha anunciado un reducido número de nombramientos que pintan el perfil y las prioridades que tendrá la nueva administración en materia de seguridad nacional y política exterior.

El Asesor de Seguridad Nacional será Jake Sullivan, abogado de Yale quien desempeñó esa misma tarea hace años para el entonces vicepresidente Biden.

Avril Haines será la primera mujer que ocupe la Dirección de Inteligencia Nacional, luego de una larga carrera en puestos vinculados con la comunidad de inteligencia en las administraciones de Obama y Bush.

Mención especial merece el nombramiento de Alejandro Mayorkas para encabezar el Departamento de Seguridad Interna (DHS). Este abogado cubano americano será el primer inmigrante, y latino, encargado de reformular y conducir la política migratoria norteamericana, un área particularmente golpeada por el presidente Trump. En su experiencia profesional destaca su labor en la implementación del programa DACA para los jóvenes llevados de niños a los Estados Unidos.

Anthony Blinken será el próximo secretario de Estado. Ex asesor de Biden en el Senado, Blinken pasó su infancia y adolescencia en París, por el matrimonio de su madre con un prominente abogado sobreviviente del holocausto. Según la publicación politico, su propia biografía refleja el mensaje de Biden hacia el mundo y particularmente hacia Europa: internacionalista, multilateralista y europeista. Estará encargado de sacar a su país del aislamiento forzado por Trump y recuperar el liderazgo de los Estados Unidos en la escena internacional.

Otros dos nombramientos mandan una clara señal sobre las prioridades del presidente electo. En primer lugar, el de Linda Thomas-Greenfield como embajadora ante la ONU. Diplomática con más de tres décadas de experiencia, particularmente en Africa en tiempos del brote de Ébola.

Y, desde luego, la designación del ex secretario de Estado, ex candidato presidencial y ex negociador del Acuerdo de Paris, John Kerry, como Enviado Especial para el Cambio Climático. Por deseo de Biden, ambos funcionarios tendrán nivel ministerial y asientos en el Consejo de Seguridad Nacional.

La constante son funcionarios de carrera, cercanos a Biden y que colaboraron en los gobiernos de Obama e incluso del Republicano George W. Bush. Perfiles como el propio Biden y Kamala Harris, que subrayan la vuelta a la institucionalidad, la experiencia y el oficio político.

Faltan muchos nombramientos por conocerse y pasar la ratificación del Senado norteamericano, que puede terminar bajo el control de los Republicanos. Por lo pronto, se trata de perfiles profesionales, de línea moderada y sin escándalos a cuestas, lo cual da una enorme tranquilidad.

