Candidato enmascarado

En días pasados nos enteramos de que un representante de la lucha libre mexicana aceptaba la invitación como Coordinador en la Alcaldía Gustavo A. Madero, por el nuevo partido Redes Sociales Progresistas (RSP).

Es evidente lo que busca el partido, en este caso como en otros, llamar a “figuras públicas” tiene como objetivo primordial atraer votantes que les ayuden a obtener los votos suficientes en su primera elección, y no perder su registro en una contienda que para ellos será especialmente complicada.

RSP es un partido fundado el 19 de enero de 2019 como asociación civil, posteriormente obtuvo su registro como partido político nacional el 14 de octubre de 2020 por una decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Previamente el Instituto Nacional Electoral (INE), resolvió no otorgarles registro como partido por una presunta intervención gremial por parte del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), así como la entrega de gratificaciones económicas y materiales a los asistentes a las asambleas estatales.

Ahora como partido político nacional, su presidente, José Fernando González -Sánchez, prepara una elección que será muy competida, sobre todo en la ciudad de México.

Y por qué acudir a figuras públicas para obtener votos, basados en la imagen de estos personajes, pues debido a que la política y sus actores cada día están más desacreditados.

Los políticos no acaban de entender que los cargos son para servir y no para servirse. La gente ya no cree en ellos, más de lo mismo. Promesas de campaña incumplidas, llegan al cargo y los traicionan, se olvidan de sus votantes y para qué fueron elegidos.

En el caso de Blue Demon Junior, luchador a quien tengo el privilegio de conocer, me queda claro que sus intenciones son legítimas, una persona preocupada por su semejante, empático con la gente.

De llegar a ganar, no me queda duda de que hará un papel destacado y no como ha pasado con Manuel Negrete en la Alcaldía Coyoacán o con Cuauhtémoc Blanco en el gobierno de Morelos, gobernantes que han dejado mucho que desear.

Sin embargo, resulta preocupante que los cuadros políticos estén desgastados, siempre son los mismos, que al igual que los chapulines, se la pasan saltando de un cargo a otro.

Hoy más que nunca los electores exigen resultados, ya basta de que antepongan sus intereses a los de la gente. Se debe dignificar la figura del político mediante la elección de nuevos y buenos cuadros.

Por eso los partidos políticos acuden a este tipo de personajes en busca de retener el poder. En el caso de RSP al parecer el 33% de los cuadros estará integrado por candidaturas otorgadas a jóvenes, lo cual es muy bueno, ya que se requieren ideas frescas y menos mañas. Chango viejo no aprende maroma nueva.

Por otra parte, RSP requería conforme a la legislación electoral contar con un mínimo de 233 mil 945 afiliaciones válidas, y obtuvo prácticamente el doble, es decir, 460 mil.

Otro dato alentador para el partido es que solo el 20% de los afiliados fue del SNTE. Así que no descartemos que el próximo alcalde de la Gustavo A. Madero sea el mismísimo hijo del Manotas, un luchador profesional con una amplia trayectoria en el pancracio mexicano.

A esto habría que sumarle además del arraigo con la gente y ser un personaje muy querido dentro y fuera de la lucha libre, la administración gris del actual alcalde.

POR EDUARDO MACÍAS

EDUARDOMACG@ICLOUD.COM

@116GMAIL