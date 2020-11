UIF no pierde tiempo

Mientras son peras o son manzanas, la UIF, dirigida por Santiago Nieto, investiga las finanzas del ex titular de Hacienda, Luis Videgaray. Esto, a raíz de la denuncia que presentó el ex director de Pemex, Emilio Lozoya, ante la FGR en agosto pasado, en la que involucra al ahora catedrático del Massachusetts Institute of Technology en actos de corrupción.

Ella trae los votos

Nos cuentan que la alcaldesa de Escobedo, Nuevo León, Clara Luz Flores, es una seria preocupación para la oposición, pues el respaldo que trae la coloca como la más firme competidora para la gubernatura. Y como está cada vez más cerca de Morena, no pocos partidos se lamentan por no haberle ofrecido la candidatura antes, pues es un hecho que ella atrae los votos.

IMSS le entra a pruebas

Nos adelantan que el IMSS, dirigido por Zoé Robledo, va a participar en los ensayos de la vacuna contra el COVID-19 de la farmacéutica Janssen. La fecha tentativa de inicio de las pruebas es el 30 de noviembre en algunas clínicas. La intención es agilizar esta última etapa del proceso para que se puedan liberar las dosis lo antes posible para nuestro país.

Revés a vapeadores

Buenas noticias para la salud: la Suprema Corte, que preside Arturo Zaldívar, avaló la constitucionalidad de la prohibición a los cigarros electrónicos, conocidos como vapeadores. Los ministros hicieron el uno dos con el Ejecutivo Federal, que en febrero de este año lanzó un decreto para cerrar el mercado mexicano a la importación de esos productos nocivos para la salud.

¿Corta con AMLO?

Nos dicen que hay dudas en la 4T respecto a la “lealtad” de Alberto Uribe Camacho, quien dejó su puesto en la Coordinación Política de Relaciones Exteriores para irse a Jalisco a contender por una alcaldía en 2021. Aquello de que no es un soldado del presidente López Obrador generó mucho ruido en Morena. Su caso, nos aseguran, es tema importante en el partido.